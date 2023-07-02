ЧВК Вагнер приостановила работу штабов по набору наемников — Телеграм-каналы 2 июля, 22:08 ЧВК Вагнера (Фото:wargonzo/Telegram)

ЧВК Вагнер Евгения Пригожина после попытки мятежа приостановила на месяц работу региональных центров вербовки боевиков в России.

Об этом сообщается в профильном Телеграм-канале, связанном с наемниками.

«В связи с временным неучастием ЧВК Вагнер в специальной военной операции (война России против Украины — ред.) и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК Вагнер сроком на 1 месяц», — говорится в сообщении.

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Однако, как и ранее, продолжается работа колл-центров по набору персонала для вступления в ЧВК. О конкретных открытых вакансиях информация не предоставляется.

В то же время 29 июня BBC сообщало, что через несколько дней после мятежа главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина террористическая организация продолжает вербовать боевиков по всей России для войны против Украины.

Поход Пригожина на Москву: что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове.

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Но, когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «уходит обратно» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».

26 июня диктатор Владимир Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.

Накануне СМИ опубликовали спутниковые фото возможного полевого лагеря боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси.