ЧВК Вагнер приостановила работу штабов по набору наемников — Телеграм-каналы

2 июля, 22:08
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ЧВК Вагнера (Фото:wargonzo/Telegram)

ЧВК Вагнера (Фото:wargonzo/Telegram)

ЧВК Вагнер Евгения Пригожина после попытки мятежа приостановила на месяц работу региональных центров вербовки боевиков в России.

Об этом сообщается в профильном Телеграм-канале, связанном с наемниками.

«В связи с временным неучастием ЧВК Вагнер в специальной военной операции (война России против Украины — ред.) и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК Вагнер сроком на 1 месяц», — говорится в сообщении.

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Однако, как и ранее, продолжается работа колл-центров по набору персонала для вступления в ЧВК. О конкретных открытых вакансиях информация не предоставляется.

В то же время 29 июня BBC сообщало, что через несколько дней после мятежа главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина террористическая организация продолжает вербовать боевиков по всей России для войны против Украины.

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Поход Пригожина на Москву: что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове.

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

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Но, когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «уходит обратно» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».

26 июня диктатор Владимир Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.

Накануне СМИ опубликовали спутниковые фото возможного полевого лагеря боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Государственный переворот Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины вагнеровцы

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