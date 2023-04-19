«Наши мальчики» вернулись. Вагнеровец «Арбалет» приехал из Украины домой и зарезал прохожего с ДЦП

19 апреля, 11:30
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Ранее «Арбалет» уже отбывал срок за убийство (Фото:Скриншот видео svtv_news/Twitter)

Ранее «Арбалет» уже отбывал срок за убийство (Фото:Скриншот видео svtv_news/Twitter)

Завербованные в тюрьмах наемники кремлевской ЧВК Вагнера настолько не приспособлены к нормальной жизни, что, получив свободу, вновь стремятся как можно скорее попасть за решетку.

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Недавно в СМИ рассказали историю амнистированного Ивана Россомахина, который после возвращения домой из Украины сразу же начал наводить ужас на соседей, а спустя неделю снова лишился свободы за убийство женщины.

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Стоит ли удивляться, что этот случай оказался не единственным?

Вслед за Россомахиным подтвердить репутацию полнейшего отморозка решил наемник из Южной Осетии (временно оккупированный РФ регион Грузии) Георгий Сиукаев по кличке «Арбалет».

Вернувшись домой, он напал с ножом на случайного прохожего с ДЦП, в результате чего тот скончался, а наемник был задержан.

При этом ранее он уже отбывал срок за убийство в 2014 году, однако благодаря отчаянной нужде кремлевского режима в «пушечном мясе» для отправки в Украину Сиукаев вдруг перевоплотился из обыкновенного преступника в «героя войны».

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https://twitter.com/666_mancer/status/1648413489868730371

И вот, спираль истории снова привела «Арбалета» за решетку.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Наемники Южная Осетия Убийства Российские военные Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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