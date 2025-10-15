В полях британского графства Кембриджшир собрали большой урожай из трех сортов риса .

Об этом 14 октября сообщило медиа Daily Star. Это первый урожай риса в Великобритании, который собрали после рекордно жаркого лета.

Равнинная местность, где вырастили рисовые плантации, является сельскохозяйственным регионом с низким рельефом. Ежегодно там вырастает урожая на сумму около миллиарда фунтов, который обеспечивает треть свежих овощей страны.

Эксперимент проводит Британский центр экологии и гидрологии (UKCEH). На повторно увлажненных торфяных почвах ученые проверяют, можно ли выращивать рис и другие культуры в условиях высокой влажности.

«Мы хотим увидеть, как новые и традиционные культуры будут расти на таких почвах, а также какое влияние это окажет на природу и производство биомассы», — объясняет профессор Ричард Пювелл.

Фермеры Крейг и Сара-Джейн Тейлор добавляют, что испытания помогут адаптировать сельское хозяйство к изменениям климата, сохранить урожайность и поддержать дикую природу.

Это первый шаг к новому подходу в британском земледелии — сочетание производства пищи и охраны природы.