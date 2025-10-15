Британские фермеры собрали большой урожай риса в неожиданном месте — после самого жаркого с 1884 года лета

15 октября, 12:39
Поделиться:
В Британии собрали большие урожаи риса (Фото: Jupilu/Pixabay)

В Британии собрали большие урожаи риса (Фото: Jupilu/Pixabay)

В полях британского графства Кембриджшир собрали большой урожай из трех сортов риса.

Об этом 14 октября сообщило медиа Daily Star. Это первый урожай риса в Великобритании, который собрали после рекордно жаркого лета.

Равнинная местность, где вырастили рисовые плантации, является сельскохозяйственным регионом с низким рельефом. Ежегодно там вырастает урожая на сумму около миллиарда фунтов, который обеспечивает треть свежих овощей страны.

Реклама

Читайте также:
Повышает урожайность и пользу. Микроминерал может изменить выращивание риса

Эксперимент проводит Британский центр экологии и гидрологии (UKCEH). На повторно увлажненных торфяных почвах ученые проверяют, можно ли выращивать рис и другие культуры в условиях высокой влажности.

«Мы хотим увидеть, как новые и традиционные культуры будут расти на таких почвах, а также какое влияние это окажет на природу и производство биомассы», — объясняет профессор Ричард Пювелл.

Фермеры Крейг и Сара-Джейн Тейлор добавляют, что испытания помогут адаптировать сельское хозяйство к изменениям климата, сохранить урожайность и поддержать дикую природу.

Это первый шаг к новому подходу в британском земледелии — сочетание производства пищи и охраны природы.

Читайте также:
Бразильская корова установила национальный рекорд — за три дня она дала 343 литра молока
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Великобритания Англия Лето Урожай Рис Эксперимент Жара урожай

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies