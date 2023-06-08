Российские волонтеры «спасли» жительницу Шебекино, а потом ограбили ее дом 8 июня, 14:05 Россияне продолжают наживаться на чужих неприятностях (Фото:t.me/vvgladkov)

В Шебекино, который после начала боевых действий в Белгородской области погрузился в хаос прифронтового города, продолжается активное мародерство со стороны самих же россиян.

При этом грабежами там занимаются не только местные жители, российские военнослужащие и прочие силовики, но и даже так называемые «волонтеры».

Одну из таких историй рассказали в паблике Подслушано Шебекино дочь одной из пострадавших.

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«Мою маму вывезли волонтеры по моей просьбе. За что я им очень благодарна!.. Мы, конечно, дали денег волонтерам на бензин, больше они не взяли, поблагодарили, и вроде все удачно с мамой. Но… Мама, прежде чем уезжать, попросила соседку приглядывать за домом, ну мало ли там что может быть, и к тому же она отказалась выезжать…», — говорится в ее посте.

По словам женщины, после этого соседка написала ее маме о том, что те самые волонтеры, которые занимались эвакуацией, обокрали ее дом.

«Она еще думала, что может мы что-то попросили их еще забрать из вещей, и особо не придала этому значения. А сегодня утром, когда она пошла поливать цветы, увидела, что замок на двери был сломан, вещи все разбросаны, нет ни телевизора, ни микроволновки, это то, что сразу ей бросилось в глаза. Ну скажите, ну что это такое творится, как можно на чужом горе наживаться?! Как такое возможно? Звонили в полицию, сказали, приезжайте, пишите заявление. Это пиз*ец! Мало того, что ограбили, так еще и с этим заявлением лажа. Даже не знаю, что делать и как быть. И ехать сложно и страшно, и как поступить не знаю», — сетует россиянка.

Фото: Скриншот/Кіт і Баба/Facebook

Тем временем столкновения в Белгородской области между бойцами Русского добровольческого корпуса, контролирующими ряд населенных пунктов региона, и лояльными кремлевскому режиму силовиками продолжаются.