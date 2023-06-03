«Пришлось отдать последнее, что было». В Белгородской области требуют деньги за эвакуацию детей — СМИ 3 июня, 22:30 Белгородская область (Фото:Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков via Telegram/Reuters)

Жителям российского города Шебекино Белгородской области приходится платить за эвакуацию детей. За вывоз одного ребенка в другую область необходимо заплатить 3 тысячи рублей (37 долларов).

Об этом сообщает Медуза.

По данным СМИ, местная жительница заявила, что ей пришлось заплатить за эвакуацию двух детей в Воронежскую область.

«Слава богу, вчера отправила детей в лагерь в Воронежскую область. Чего стоило добиться того, чтобы попасть в списки! Обещали все бесплатно будет, а в последний момент сказали, что надо доплатить за проезд. И так за двоих 6 тысяч рублей (74 доллара, — ред.) пришлось заплатить… Пришлось выложить последнее, что было», — сказала она.

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Отмечается, что такие же сообщения пишут под прямым эфиром главы администрации Шебекинского городского округа Владимира Жданова.

В свою очередь он заявил, что такое решение приняли, чтобы «не везти детей школьным автобусом на дальнее расстояние».

На фоне боевых действий в Белгородской области проукраинский Легион Свобода России предлагал жителям региона срочно эвакуироваться.

В пятницу, 2 июня, российские повстанцы из Легиона Свобода России заявили, что совместно с Российским добровольческим корпусом ведут бои недалеко от города Шебекино в Белгородской области.

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Российским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и начал его штурм.

Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.

Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона опровергали потери.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе провели исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.