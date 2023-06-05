В российской Новой Таволжанке убит старший оперативной группировки Белгород полковник Стэсев — украинская разведка
Российский полковник Стэсев Андрей был убит в Новой Таволжанке (Фото:пресс-служба ГУР Минобороны)
По данным украинской разведки, в российском населенном пункте Новая Таволжанка, в которую накануне совершил рейд Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России, был ликвидирован российский полковник Стэсев Андрей.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны Украины в Telegram.
«Согласно оперативной информации, в ночь с 04 на 05 июня в населенном пункте Новая Таволжанка убит полковник гвардии Стэсев Андрей Васильевич — старшая оперативная группировка Белгород», — говорится в сообщении ГУР.
В разведки отмечают, что раньше он занимал должность командира 104 десантно-штурмового полка ВДВ РФ.
Дополнено 20:00 Русский добровольческий корпус взял на себя ответственность за ликвидацию Стэсева.
«В ходе совместной операции сил РДК и ЛСР на территории Белгородской области был ликвидирован военнослужащий ВС РФ гвардии полковник Стэсев Андрей Васильевич», — сообщается в Telegram РДК.
1 июня российские добровольцы объявили об очередном рейде в Белгородской области страны-агрессора.
4 июня они снова заявили, что с боями заходят в пригород Шебекино Белгородской области.