В российской Новой Таволжанке убит старший оперативной группировки Белгород полковник Стэсев — украинская разведка 5 июня, 19:18 Российский полковник Стэсев Андрей был убит в Новой Таволжанке (Фото:пресс-служба ГУР Минобороны)

По данным украинской разведки, в российском населенном пункте Новая Таволжанка, в которую накануне совершил рейд Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России, был ликвидирован российский полковник Стэсев Андрей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны Украины в Telegram.

«Согласно оперативной информации, в ночь с 04 на 05 июня в населенном пункте Новая Таволжанка убит полковник гвардии Стэсев Андрей Васильевич — старшая оперативная группировка Белгород», — говорится в сообщении ГУР.

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В разведки отмечают, что раньше он занимал должность командира 104 десантно-штурмового полка ВДВ РФ.

Фото: пресс-служба ГУР

Дополнено 20:00 Русский добровольческий корпус взял на себя ответственность за ликвидацию Стэсева.

«В ходе совместной операции сил РДК и ЛСР на территории Белгородской области был ликвидирован военнослужащий ВС РФ гвардии полковник Стэсев Андрей Васильевич», — сообщается в Telegram РДК.

1 июня российские добровольцы объявили об очередном рейде в Белгородской области страны-агрессора.

4 июня они снова заявили, что с боями заходят в пригород Шебекино Белгородской области.