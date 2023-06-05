Российская армия планирует уничтожить артиллерией Шебекино — перехват 5 июня, 21:41 Шебекино (Фото:via Wikipedia)

Армия России планирует уничтожить Шебекино Белгородской области артиллерией, говорится в перехвате разговора, который опубликовала украинская разведка.

Один из местных жителей рассказал, что армия РФ планирует «сдать» Шебекино.

«Та такая информация, ну 50 на 50 как сказали, наши п*дарасы собираются сдать Шебекино… Получается, их хотят запустить в город, а потом артой расп*здячить весь город нашей… Заберите все ценное из дома … Я предупредил, то что есть информация, я говорю», — говорится в перехвате разговора.

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5 июня бойцы Русского добровольческого корпуса сообщил, что «уже который день» полностью контролируют российское село Новая Таволжанка на территории Белгородской области. Позже губернатор области Вячеслав Гладков признал, что власти России не контролируют этот населенный пункт.

1 июня российские добровольцы объявили об очередном рейде в Белгородской области страны-агрессора.

4 июня они снова заявили, что с боями заходят в пригород Шебекино Белгородской области.