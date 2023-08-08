ВС РФ пытались защитить свою БМП деревянной «броней» — видео

8 августа, 13:25
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Деревянная броня против украинских дронов-камикадзе оказалась бессильной (Фото:Скриншот видео NHunter007/Twitter)

Деревянная броня против украинских дронов-камикадзе оказалась бессильной (Фото:Скриншот видео NHunter007/Twitter)

Пытаясь обеспечить свою технику дополнительной защитой, оккупантов из ВС РФ демонстрируют просто-таки поразительную «изобретательность».

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Как видно на обнародованных в соцсетях кадрах с украинского беспилотника, экипаж одной из российских БМП-3 решил, что сможет уберечь себя от уничтожения с помощью деревянной «брони».

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Для этого они закрепили на ее бортах вязанки украденных откуда-то бревен.

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Насколько эффективной оказалась такая защита можно судить по результатам атаки украинского ударного БПЛА, в результате прилета которого подбитая бронетехника захватчиков так и осталась на обочине дороги где-то в районе села Работино в Запорожской области.

В то же время динамическая защита BRAT находящихся на вооружении ВСУ американских БМП Bradley M2A2 оказалась российским дронам-камикадзе не по зубам.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Военная техника Бронетехника Беспилотники БМП Российские военные Война России против Украины дроны-камикадзе

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