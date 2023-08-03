Bradley оказался не по зубам российским дронам-камикадзе Ланцет — видео

3 августа, 10:06
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Bradley не получил никаких серьезных повреждений и продолжил движение (Фото:Скриншот видео NOELreports/Twitter)

Bradley не получил никаких серьезных повреждений и продолжил движение (Фото:Скриншот видео NOELreports/Twitter)

Американские боевые машины пехоты Bradley M2A2, находящиеся на вооружении украинской армии, оказались не по зубам российским барражирующим боеприпасам ZALA Ланцет.

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Об этом свидетельствует видео одной из таких атаки, снятое самими же оккупантами.

На обнародованных кадрах видно, как дрон-камикадзе россиян врезается в правый борт Bradley, однако никаких серьезных повреждений бронетехника ВСУ, оснащенная динамической защитой BRAT не получает и продолжает движение.

Видео дня

https://twitter.com/NOELreports/status/1686857481828352005
Инфографика: NV
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Таким образом, американские БМП не только способны сохранить жизни экипажу и находящемуся внутри десанту в случае наезда на мину, но и продолжать выполнение боевых задач даже после прямого попадания различных средств поражения бронетехники.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Бронетехника Война России против Украины дроны-камикадзе БМП M2 Bradley

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