Bradley оказался не по зубам российским дронам-камикадзе Ланцет — видео 3 августа, 10:06 Bradley не получил никаких серьезных повреждений и продолжил движение (Фото:Скриншот видео NOELreports/Twitter)

Американские боевые машины пехоты Bradley M2A2, находящиеся на вооружении украинской армии, оказались не по зубам российским барражирующим боеприпасам ZALA Ланцет.

Об этом свидетельствует видео одной из таких атаки, снятое самими же оккупантами.

На обнародованных кадрах видно, как дрон-камикадзе россиян врезается в правый борт Bradley, однако никаких серьезных повреждений бронетехника ВСУ, оснащенная динамической защитой BRAT не получает и продолжает движение.

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Инфографика: NV

Таким образом, американские БМП не только способны сохранить жизни экипажу и находящемуся внутри десанту в случае наезда на мину, но и продолжать выполнение боевых задач даже после прямого попадания различных средств поражения бронетехники.