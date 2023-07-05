Оккупанты примеряют на себя черные пакеты еще во время учений — видео

5 июля, 11:45
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Странный ритуал оккупантов озадачил пользователей соцсетей (Фото:Скриншот видео Lyla_lilas/Twitter)

Странный ритуал оккупантов озадачил пользователей соцсетей (Фото:Скриншот видео Lyla_lilas/Twitter)

Перспектива отправляющихся в Украину российских захватчиков оказаться в итоге в черном пакете настолько высока, что они примеряются к ним еще во время подготовки.

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По крайней мере, такие выводы можно сделать после просмотра опубликованного в соцсетях видео с их учений.

На нем видно довольно странный ритуал, в ходе которого около десятка выстроенных в шеренгу военнослужащих ВС РФ стоят на коленях, в то время как находящиеся за их спинами сослуживцы натягивают им на головы мусорные пакеты.

Видео дня

https://twitter.com/Lyla_lilas/status/1676419372418572293

В свою очередь некоторые пользователи соцсетей предположили, что целью таких занятий является подготовка солдат к накладыванию жгута в экстремальных условиях, однако, мы-то с вами знаем правду.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Учения Российские военные Война России против Украины

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