Оккупанты примеряют на себя черные пакеты еще во время учений — видео 5 июля, 11:45 Странный ритуал оккупантов озадачил пользователей соцсетей (Фото:Скриншот видео Lyla_lilas/Twitter)

Перспектива отправляющихся в Украину российских захватчиков оказаться в итоге в черном пакете настолько высока, что они примеряются к ним еще во время подготовки.

По крайней мере, такие выводы можно сделать после просмотра опубликованного в соцсетях видео с их учений.

На нем видно довольно странный ритуал, в ходе которого около десятка выстроенных в шеренгу военнослужащих ВС РФ стоят на коленях, в то время как находящиеся за их спинами сослуживцы натягивают им на головы мусорные пакеты.

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В свою очередь некоторые пользователи соцсетей предположили, что целью таких занятий является подготовка солдат к накладыванию жгута в экстремальных условиях, однако, мы-то с вами знаем правду.