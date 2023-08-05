Удачная охота. Украинский дрон обратил в бегство, а потом и уничтожил хваленый российским танк T-90M Прорыв — видео 5 августа, 14:58 Выжить удалось лишь одному из членов экипажа (Фото:Скриншот видео 2uwmp/Twitter)

Оператор украинского ударного беспилотника устроил охоту на расхваленный кремлевской пропагандой танк T-90M Прорыв, загнав его как дикого зверя.

Соответствующее видео обнародовал у себя в соцсетях народный депутат Юрий Мысягин.

На нем видно, что после сброса первого снаряда поврежденный танк все еще оставался на ходу, и попробовал скрыться.

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В свою очередь дрон ВСУ начал преследование россиян, а когда их настиг, завершил свое дело.

И хотя одному из членов экипажа Прорыва удалось выжить и сбежать, его сослуживцы, как и сам танк, были ликвидированы.

В то же время взрыв от детонации его БК оказался настолько мощным, что дрон, хоть и выполнил свою задачу, однако, к сожалению, не успел набрать безопасную высоту и был потерян.

Український БпЛА вночі полює на найсучасніший російський танк T-90M "Прорив".



Останнім скидом танк було остаточно знищено. Вибух був настільки потужним, що на жаль український підрозділ втратив свого «птаха».https://t.co/kCUFCFm4W2 pic.twitter.com/ziHvRklOmi — 🇺🇦 Мисягiн 🇺🇦 (@2uwmp) August 4, 2023