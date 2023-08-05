Удачная охота. Украинский дрон обратил в бегство, а потом и уничтожил хваленый российским танк T-90M Прорыв — видео
Выжить удалось лишь одному из членов экипажа (Фото:Скриншот видео 2uwmp/Twitter)
Оператор украинского ударного беспилотника устроил охоту на расхваленный кремлевской пропагандой танк T-90M Прорыв, загнав его как дикого зверя.
Соответствующее видео обнародовал у себя в соцсетях народный депутат Юрий Мысягин.
На нем видно, что после сброса первого снаряда поврежденный танк все еще оставался на ходу, и попробовал скрыться.
В свою очередь дрон ВСУ начал преследование россиян, а когда их настиг, завершил свое дело.
И хотя одному из членов экипажа Прорыва удалось выжить и сбежать, его сослуживцы, как и сам танк, были ликвидированы.
В то же время взрыв от детонации его БК оказался настолько мощным, что дрон, хоть и выполнил свою задачу, однако, к сожалению, не успел набрать безопасную высоту и был потерян.