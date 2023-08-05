Удачная охота. Украинский дрон обратил в бегство, а потом и уничтожил хваленый российским танк T-90M Прорыв — видео

5 августа, 14:58
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Выжить удалось лишь одному из членов экипажа (Фото:Скриншот видео 2uwmp/Twitter)

Выжить удалось лишь одному из членов экипажа (Фото:Скриншот видео 2uwmp/Twitter)

Оператор украинского ударного беспилотника устроил охоту на расхваленный кремлевской пропагандой танк T-90M Прорыв, загнав его как дикого зверя.

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Соответствующее видео обнародовал у себя в соцсетях народный депутат Юрий Мысягин.

На нем видно, что после сброса первого снаряда поврежденный танк все еще оставался на ходу, и попробовал скрыться.

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В свою очередь дрон ВСУ начал преследование россиян, а когда их настиг, завершил свое дело.

И хотя одному из членов экипажа Прорыва удалось выжить и сбежать, его сослуживцы, как и сам танк, были ликвидированы.

В то же время взрыв от детонации его БК оказался настолько мощным, что дрон, хоть и выполнил свою задачу, однако, к сожалению, не успел набрать безопасную высоту и был потерян.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Беспилотники Российские танки Дроны Война России против Украины

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