Спас жизни экипажу. Украинский Humvee уцелел после удара РСЗО Град — видео

25 июля, 10:31
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Несмотря на повреждения, Humvee остался на ходу (Фото:Скриншот видео walter_report/Twitter)

Несмотря на повреждения, Humvee остался на ходу (Фото:Скриншот видео walter_report/Twitter)

В соцсектях появилось зрелищное видео с Humvee украинской армии, который сумел уцелеть, попав под удар реактивной системы залпового огня Град российских оккупантов.

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На обнародованных кадрах с беспилотника видно, как бронеавтомобиль выдерживает попадание дрона-камикадзе или ПТУР, после чего продолжает свое движение.

Кроме того, Humvee оказался также и под ударом вражеского РСЗО, однако и тут сумел спасти жизни своего экипажа.

Видео дня

Несмотря на значительные повреждения, техника осталась на ходу, благодаря чему украинским бойцам удалось вырваться и уйти из-под огня противника.

https://twitter.com/walter_report/status/1683523108857159700
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Военная техника Украинские военные Humvees Война России против Украины

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