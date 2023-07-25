Спас жизни экипажу. Украинский Humvee уцелел после удара РСЗО Град — видео 25 июля, 10:31 Несмотря на повреждения, Humvee остался на ходу (Фото:Скриншот видео walter_report/Twitter)

В соцсектях появилось зрелищное видео с Humvee украинской армии, который сумел уцелеть, попав под удар реактивной системы залпового огня Град российских оккупантов.

На обнародованных кадрах с беспилотника видно, как бронеавтомобиль выдерживает попадание дрона-камикадзе или ПТУР, после чего продолжает свое движение.

Кроме того, Humvee оказался также и под ударом вражеского РСЗО, однако и тут сумел спасти жизни своего экипажа.

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Несмотря на значительные повреждения, техника осталась на ходу, благодаря чему украинским бойцам удалось вырваться и уйти из-под огня противника.