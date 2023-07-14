Хотели похвастаться «военной мощью». Россияне выдали украинскую ракету Нептун за свою разработку — видео

14 июля, 12:19
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Россияне использовали видео испытаний Нептуна, опубликованное еще в 2019 году (Фото:Скриншот видео Militarnyi)

Россияне использовали видео испытаний Нептуна, опубликованное еще в 2019 году (Фото:Скриншот видео Militarnyi)

Российские пропагандисты продолжают выдумывать различные фейки о «военной мощи» своей армии, используя украинские достижения.

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На очередной пример столь беззастенчивого вранья обратили внимание сотрудники Belarusian Investigative Center.

В частности, прокремлевский Telegram-канал Медведь выпустил ролик, в котором похвастался «российскими» крылатыми ракетами.

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Речь шла об ударе X-22/32, которая, как утверждалось, была запущенна «от Сум до Запорожья».

При этом, если сравнить «российскую ракету» с той, которая изображена на обнародованных кадрах, то отличия между ними видны невооруженным глазом.

«Что же за ракету демонстрирует Медведь? Мы нашли оригинальное видео, которое россияне выдали за свое. На нем украинская ракета Нептун, которая уничтожила крейсер Москва — флагман российского Черноморского флота», — отметили в BIC.

https://www.youtube.com/embed/I2j0NKmm368?start=285
https://www.youtube.com/embed/nQUO5LvKw1I

Таким образом россияне снова опозорились, использовав для своего фейка видео, которое было опубликовано на украинском YouTube-канале Militarnyi еще в 2019 году.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Ракеты Фейк Российская пропаганда Оборонка Нептун Война России против Украины Крейсер Москва

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