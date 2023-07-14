Путин похвалил палача Берию за его вклад в науку, которого не было 14 июля, 13:50 Путин оказался таким же «историком», как Берия — «ядерным физиком» (Фото:Alexander Kazakov/REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин похвалил Лаврентия Берию, руководившего репрессивной машиной СССР, представив его как пример для подражания.

Это произошло во время выступления главы кремлевского режима на научном форме Вычисления и связь. Квантовый мир.

Поводом для упоминания этого кровавого палача, возглавлявшего в 1938—1945 годах НКВД, стала его формальная причастностьк проекту по созданию советской атомной бомбы.

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В частности, Путина спросили, можно ли называть ученых «героями нашего времени», на что он ответил, что в этом контексте не стоит забывать и о чиновниках вроде Берии.

«Каждое время требует своих героев. Если уж вспомнить 37-й год, то это началось с Лаврентия Павловича Берии, который возглавлял атомный проект и имел отношение отчасти и к ракетному проекту», — заявил военный преступник, сам имеющий непосредственное отношение к работе спецслужб и убийствам тысяч ни в чем не виновных людей.

При этом Берия был назначен главой Специального комитета по созданию атомной бомбы лишь в 1945 году, и к научным разработкам никакого отношения не имел.

На самом деле, непосредственным руководителем проекта, начавшегося еще в 1930-м, был академик Игорь Курчатов. Он же и признан создателем советской атомной бомбы.

Что же касается ракетных технологий СССР, то они были разработаны под руководством уроженца Житомира Сергея Королева, который по сфабрикованному людьми Берии делу о «контрреволюционной деятельности» был приговорен к десяти годам лишения свободы, шесть из которых он отсидел.