Радуются собственным потерям. Россияне выдали свою же уничтоженную технику за украинские Leopard и Bradley — фото

4 июля, 15:20
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Изображенная на фото техника ВС РФ была уничтожена еще весной 2022 года (Фото:Скриншот/Twitter)

Изображенная на фото техника ВС РФ была уничтожена еще весной 2022 года (Фото:Скриншот/Twitter)

Российская пропаганда по-прежнему пытается сохранить в головах своих граждан иллюзию «величия» армии РФ, не стесняясь приписывать ей достижения ВСУ.

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Очередным таким примером стало сообщение о якобы уничтожении сразу несколько единиц украинской бронетехники, которая, как утверждается, пыталась форсировать какую-то водную преграду.

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Более того, изображенные на обнародованном в соцсетях снимке танки и БМП были подписаны как «Leopard» и «Bradley», что явно должно было потешить так называемый «глубинный народ» на фоне успехов контрнаступления ВСУ.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Однако при внимательном изучении опубликованного фото можно быстро понять, что в реальности на нем изображена российская техника, уничтоженная украинской артиллерией во время попытки переправиться через Северский Донец в районе Белогоровки Луганской области весной 2022 года.

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Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Для ВС РФ это тогда обернулось настоящей катастрофой, которую обсуждали во всем мире.

Таким образом, кремлевские пропагандисты заставили россиян, поверивших в этот фейк, радоваться разгрому собственных войск.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Бронетехника Фейк Северский Донец Российская пропаганда Война России против Украины БМП M2 Bradley танки Leopard

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