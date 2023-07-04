Радуются собственным потерям. Россияне выдали свою же уничтоженную технику за украинские Leopard и Bradley — фото 4 июля, 15:20 Изображенная на фото техника ВС РФ была уничтожена еще весной 2022 года (Фото:Скриншот/Twitter)

Российская пропаганда по-прежнему пытается сохранить в головах своих граждан иллюзию «величия» армии РФ, не стесняясь приписывать ей достижения ВСУ.

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Очередным таким примером стало сообщение о якобы уничтожении сразу несколько единиц украинской бронетехники, которая, как утверждается, пыталась форсировать какую-то водную преграду.

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Более того, изображенные на обнародованном в соцсетях снимке танки и БМП были подписаны как «Leopard» и «Bradley», что явно должно было потешить так называемый «глубинный народ» на фоне успехов контрнаступления ВСУ.

Фото: Скриншот/Twitter

Однако при внимательном изучении опубликованного фото можно быстро понять, что в реальности на нем изображена российская техника, уничтоженная украинской артиллерией во время попытки переправиться через Северский Донец в районе Белогоровки Луганской области весной 2022 года.

Фото: Скриншот/Twitter

Для ВС РФ это тогда обернулось настоящей катастрофой, которую обсуждали во всем мире.



A tally of Russian losses from the infamous failed Russian Siverskyi Donets river crossing near Bilohorivka.

In total 73 Russian equipment were destroyed/abandoned, including a BTG worth of AFVs.



Great thanks to J.P. for counting and sending it to me.



1/2#Russia #Ukraine pic.twitter.com/FyKtPogG8Z — BlueSauron👁️ (@Blue_Sauron) May 12, 2022

Таким образом, кремлевские пропагандисты заставили россиян, поверивших в этот фейк, радоваться разгрому собственных войск.