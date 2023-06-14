Минобороны РФ показало сгоревший «танк ВСУ», оказавшийся российским — видео

14 июня, 10:19
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Оккупанты заявили об уничтожении целой колонны ВСУ, но показали лишь собственный сгоревший танк (Фото:Скриншот видео/Twitter)

Оккупанты заявили об уничтожении целой колонны ВСУ, но показали лишь собственный сгоревший танк (Фото:Скриншот видео/Twitter)

Россияне продолжает хвастаться выдуманными «победами» над ВСУ, не гнушаясь использовать для этого собственную сгоревшую технику.

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Кремлевские пропагандисты опубликовали видео с якобы «украинской колонной», уничтоженной при «попытке прорвать оборону» на Веремеевском выступе (стык Донецкой и Запорожской областей), на котором видно всего один танк Т-80БВ.

Видео дня

t.me/operativnoZSU
Фото: t.me/operativnoZSU

Более того, члены его экипажа, судя по обнародованным кадрам, были россиянами.

Так, в обнародованном ранее видео с этим самым танком от минобороны РФ в кадр попала сгоревшая униформа, на которой четко видно часть шеврона, используемого оккупанты — «русская тактическая борода».

t.me/operativnoZSU
Фото: t.me/operativnoZSU
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Танки Российская агрессия Фейк Минобороны РФ Российская пропаганда Война России против Украины

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