Минобороны РФ показало сгоревший «танк ВСУ», оказавшийся российским — видео
Оккупанты заявили об уничтожении целой колонны ВСУ, но показали лишь собственный сгоревший танк (Фото:Скриншот видео/Twitter)
Россияне продолжает хвастаться выдуманными «победами» над ВСУ, не гнушаясь использовать для этого собственную сгоревшую технику.
Кремлевские пропагандисты опубликовали видео с якобы «украинской колонной», уничтоженной при «попытке прорвать оборону» на Веремеевском выступе (стык Донецкой и Запорожской областей), на котором видно всего один танк Т-80БВ.
Более того, члены его экипажа, судя по обнародованным кадрам, были россиянами.
Так, в обнародованном ранее видео с этим самым танком от минобороны РФ в кадр попала сгоревшая униформа, на которой четко видно часть шеврона, используемого оккупанты —