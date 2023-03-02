Украина опровергла ложь РФ о «диверсантах ВСУ» в Брянской области, Русский добровольческий корпус выступил с заявлением — онлайн 2 марта, 14:37 Вопреки опровержениям местных властей Брянской области, в ФСБ заявили о «мероприятиях» против «нарушивших границу вооруженных украинских националистов» (Фото:ФСБ РФ)

Российские пропагандистские СМИ в четверг, 2 марта, распространяют ничем не подтвержденную информацию, призванную очернить Вооруженные силы Украины. Они сообщают о якобы проникновении "украинских диверсантов" в приграничные районы Брянской области. В Генштабе ВСУ назвали эти заявления «дерзкой провокацией».

Информацию об «украинской ДРГ в Брянской области» распространяют главные ресурсы российской государственной пропаганды и ряд провоенных Телеграм-пабликов.

Так, ТАСС заявило о «боестолкновении с украинскими диверсантами, проникшими на приграничную территорию Брянской области». События якобы происходят в селах Любечаны и Сушаны (села, расположенные в 20 км друг от друга на участке российско-украинской границы в Черниговской области).

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В сообщениях росСМИ, включая прокремлевское агентство РИА Новости, фигурировали крайне противоречивые данные о «захвате в заложники местных жителей», наличии «раненых и погибших», «взрыве электроподстанции», пожаре «от снаряда, сброшенного с украинского беспилотника».

В Центре общественных связей российского ФСБ заявили, что в Климовском районе Брянской области РФ совместно с силами Минобороны спецслужба якобы ведет «мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов».

А депутат Госдумы Андрей Гурулев даже заявил российским СМИ, что сегодня состоится экстренное заседание российского Совбеза, однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию.



В то же время местные власти в Брянской области стали опровергать многие из сообщений, которые успели распространить центральные российские СМИ — к примеру, сообщения о обстреле «диверсантами» школьного автобуса.

А российский Телеграм-канал Shot на этом фоне сообщил со ссылкой на источник в администрации Брянской области, что «заявления в экстренные службы якобы от лица местных жителей о „десятках диверсантов“, „подрывах инфраструктуры“ и „множестве заложников“ мог делать Центр информационно-психологических операций ВСУ, чтобы создать панику и запутать ведомства».

На этом фоне Российский добровольческий корпус, воюющий на стороне Украины, выступил с заявлением, записанным якобы в селе Любечаны, и призвал россиян к бунту.



Еще 23 февраля ОК Север предупреждало, что в районе границы с Черниговской областью было зафиксировано движение колонн военной техники «без опознавательных знаков и с живой силой, одетой в „пиксель“, похожий на форму Вооруженных Сил Украины».

Тогда в украинском командовании заявляли, что оккупанты готовят «возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления, скорее всего, целью является обвинения украинских защитников в нарушении территориальной целостности». «Каждый военный соблюдает общепринятые правила ведения войны, не посягая на чужие территории», — напомнили в ВСУ.

Реакция Украины и последствия информационной провокации РФ — онлайн

14:35 Ситуация на границе с РФ контролируемая, обвинения в адрес Украины безосновательны — Госпогранслужба о событиях в Брянской области

Украина полностью контролирует ситуацию на границе с Россией, сообщил в комментарии Суспільному спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.



«То, что сейчас разгоняют российские паблики по какой-то „украинской ДРГ“ на территории России, могу отметить: Украина не агрессор, наша основная задача — оборона и защита от страны-оккупанта. Страна-террорист во всем сразу безосновательно пытается обвинить Украину», — сказал Демченко.



По словам Демченко, «ситуация на границе Украины со страной-агрессором остается полностью контролируемой, хотя, конечно, обстановка достаточно непростая, что связано в первую очередь с ежедневными обстрелами с территории России». Оккупанты обстреливают как линию границы, так и приграничные территории, используя и артиллерию, и стрелковое оружие, и авиацию.



«Однако наши военные следят за всей государственной границей, где выполняют свои задачи, чтобы не допустить вторжения и предотвратить какие-либо провокационные действия врага», — сказал спикер ГНСУ.



14:13 Ложь Кремля: Путин заявил о «теракте» в Брянской области

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал волну провокационных сообщений пропаганды РФ о якобы «украинской ДРГ» в Брянской области. Он бездоказательно заявил о якобы обстреле гражданского автомобиля заявил, что в Брянской области был совершен «теракт».

14:02 «С портретами Бандеры». В соцсетях высмеяли фантастическую историю россиян об украинской ДРГ в Брянской области

Пользователи соцсетей не поверили в фантастическую историю об «украинской ДРГ» в Брянской области — NV собрал реакции.



13:54 «Они все вышли»: российское госагентство заявило, что мнимой «ДРГ» в Брянской области сейчас нет

В лавине десятков противоречивых сообщений российской пропаганды о событиях в Брянской области агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник сообщило, что сейчас «на территории РФ никого из „украинской группы“ [терминология пропаганды, ВСУ ранее опровергали проникновение украинских войск на территорию РФ] уже нет, они все вышли», а «звуков стрельбы не слышно».

13:49 Песков заявил, что «плановое» заседание Совета безопасности РФ состоится 3 марта

13:47 Путин передумал ехать на Кавказ из-за «ситуации в Брянской области»

О том, что Путин отменил запланированную поездку в Ставропольский край, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Путин проведет открытие Года педагога и наставника и встретится с участниками пилотной образовательной программы школы наставника, но проведет это по понятным причинам в режиме видеоконференции», — сказал Песков журналистам.

По его словам, сейчас Путин находится в Кремле и «получает постоянные доклады по линии силовых ведомств». «В частности, ему докладывают руководитель ФСБ [Александр] Бортников, министр обороны [Сергей] Шойгу и руководитель Росгвардии [Виктор] Золотов. Речь идет о событиях, которые разворачиваются в Брянской области», — сказал Песков.

13:34 «Или это провокация с российской стороны или российские партизаны начинают демонтировать режим Путина» — Подоляк о двух версиях событий в Брянской области

Советник главы ОП Михаил Подоляк обнародовал новое обращение о событиях в Брянской области РФ.



«Или Россия использует провокационный элемент, провокационную технологию — так же, как делала во время второй чеченской войны, — чтобы оправдать перед своим обществом, зачем она ведет дальше геноцидную войну в Украине. Ну и таким образом домобилизовать людей, взять под контроль панические настроения, которые уже сегодня есть в России. Или другое: или российские партизаны активно начинают проявлять свою пассионарность, потому что хотят доказать, что в России протестное движение также возможно, но протестное движение во время войны может быть только с оружием в руках. То есть еще раз: Украина не атакует, либо это провокация с российской стороны, либо российские партизаны начинают демонтировать режим Путина, потому что хотят сохранить какие-то политические шансы на послевоенное будущее у России, которая проигрывает эту войну», — заявил Подоляк.



13:15 Кто такой Денис Капустин, основатель Русского добровольческого корпуса (РДК), записавшего обращение из Брянской области

Новая газета Европа напоминает, что основатель РДК — российский «бизнесмен Денис Капустин, с 2001 года живший в Германии», ранее он основал бренд одежды Whiterex.

Русский добровольческий корпус (РДК) взял на себя ответственность за события в Брянской области. Движение опубликовало видео на фоне здания с табличкой Любечанский фельдшерско-акушерский пункт". «Мы не воюем с гражданскими и не убиваем безоружных. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт, сражайтесь», — заявил один из мужчин на видео.

13:05 «Продолжение трансформации России» — украинская разведка о событиях в Брянской области

Украинская разведка считает сообщение о столкновении в Брянской области «продолжением трансформации России, ее очищением и освобождением от диктатуры Путина» — об этом в комментарии Громадському сказал представитель украинского ГУР Андрей Юсов.

«РФ сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов. Сегодня есть публичное заявление Русского добровольческго корпуса [ниже — прим. ред.]. Это люди, которые с оружием в руках сражаются против режима Путина и тех, кто его поддерживает… Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и предпринимать какие-то конкретные меры», — заявил Юсов.

13:00 События в Брянской области: Русский добровольческий корпус заявил, что перешел государственную границу РФ и призвал россиян к бунту — видео

Русский добровольческий корпус — сформированное в августе 2022 года подразделение добровольцев из России, воюющих за Украину. Сегодня они назвали «ложью кремлевских пропагандистов» сообщения о событиях в Брянской области.

«Русский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом», — заявили в РДК.

12:45 Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал историю про «украинские ДРГ» в России «абсолютно классической» и сознательной провокацией

Он предупредил, что РФ следует бояться лишь «своих партизанов».

12:30 Реакция ОК Север и Генштаба ВСУ

В ответ на такую информационную кампанию в России Оперативное командование Север Вооруженных сил Украины напомнило, что «враг может прибегать к провокациям и пытаться дискредитировать ВСУ». «Потребляйте информацию ответственно!» — призвали украинские военные.

В Генштабе ВСУ порталу Бабель заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

«Все происходящее в России — это сопротивление местного населения путинскому террористическому режиму, несоблюдение мер пожарной безопасности или другие причины, не зависящие от ВСУ. В частности, сообщения в интернете о событиях в Брянской области являются дерзкой московской провокацией», — заявили в ведомстве.

А в командовании Север Бабелю заявили, что «ничего не знают об инцидентах в приграничных районах России».