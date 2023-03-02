«Хотят лишить нас исторической памяти». Путин отреагировал на ДРГ в Брянской области каким-то несуразным бредом — видео 2 марта, 17:25 Путин снова нес какой-то бред об «истории» и «языке» (Фото:Коллаж NV)

Глава кремлевского режима Владимир Путин попытался прокомментировать партизанский рейд Русского добровольческого корпуса в Брянской области, однако снова скатился в пропагандистский бред.

Сначала он назвал произошедшее «терактом», заявив о якобы стрельбе «по гражданским», после чего понес какую-то ерунду об «истории» и «языке».

«Проникли в приграничную территорию, и открыли огонь по гражданским лицам. Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти. Лишить нас своей истории. Лишить нас своих традиций. Языка», — пожаловался Путин.

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О диверсантах в Брянской области ранее заявили власти РФ. Утверждалось, что речь идет об украинских ДРГ, которые якобы проникли на территорию региона, захватив села Любечане и Сушаны.

Кроме того, российские пропагандисты распространили фейки об «обстреле» школьного автобуса, а также «ранении» и даже «убийстве девочки», однако позже сами же эту информацию и опровергли.

Позже выяснилось, что рейд в Брянской области провели бойцы Русского добровольческого корпуса, которые обнародовали в соцсетях видео с места событий, призвав граждан РФ к бунту против путинского режима.