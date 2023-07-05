Путин решил поиграть с девочкой, чтобы поднять свой упавший рейтинг — видео

5 июля, 10:54
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Путин попытался изобразить из себя «заботливого» лидера (Фото:Скриншот видео mikailme/Twitter)

Путин попытался изобразить из себя «заботливого» лидера (Фото:Скриншот видео mikailme/Twitter)

На фоне обрушения своей репутации после военного мятежа ЧВК Вагнера российский диктатор Владимир Путин изо всех сил пытается поднять свой рейтинг, используя для этого самые примитивные методы манипуляции общественным сознанием.

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Сначала глава кремлевского режима, обычно предпочитающий отсиживаться в своем «бункере», отправился в Дагестан, где встретился с массовкой, изображавшей «простой народ», чтобы продемонстрировать россиянам, будто бы он ничего на самом деле не боится.

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Впрочем, вышло у него не очень, поскольку большинство данной постановке просто не поверило.

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Следующим же пиар-ходом правящего в РФ военного преступника стала демонстрация его «человечности» и «заботы» о будущем поколении.

Для этого ему привели маленькую девочку, с которой он должен был разыгрывать различные «забавные» сценки для российских пропагандистских ресурсов.

Однако общение Путина с ребенком оказалось настолько неестественным, что вместо умиления обнародованные кадры вызвали у зрителей лишь приступ «испанского стыда».

https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1676296148942725123
https://twitter.com/dedzaebal/status/1676287949099376651
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Еще большего абсурда ситуации добавляет то, что ордер на его арест был выдан Международным уголовным судом именно за преступления против детей, в частности, их похищения с временно оккупированных территорий Украины.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Российская пропаганда Дети Война России против Украины

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