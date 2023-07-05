Путин решил поиграть с девочкой, чтобы поднять свой упавший рейтинг — видео 5 июля, 10:54 Путин попытался изобразить из себя «заботливого» лидера (Фото:Скриншот видео mikailme/Twitter)

На фоне обрушения своей репутации после военного мятежа ЧВК Вагнера российский диктатор Владимир Путин изо всех сил пытается поднять свой рейтинг, используя для этого самые примитивные методы манипуляции общественным сознанием.

Сначала глава кремлевского режима, обычно предпочитающий отсиживаться в своем «бункере», отправился в Дагестан, где встретился с массовкой, изображавшей «простой народ», чтобы продемонстрировать россиянам, будто бы он ничего на самом деле не боится.

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Впрочем, вышло у него не очень, поскольку большинство данной постановке просто не поверило.

Следующим же пиар-ходом правящего в РФ военного преступника стала демонстрация его «человечности» и «заботы» о будущем поколении.

Для этого ему привели маленькую девочку, с которой он должен был разыгрывать различные «забавные» сценки для российских пропагандистских ресурсов.

Однако общение Путина с ребенком оказалось настолько неестественным, что вместо умиления обнародованные кадры вызвали у зрителей лишь приступ «испанского стыда».

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Еще большего абсурда ситуации добавляет то, что ордер на его арест был выдан Международным уголовным судом именно за преступления против детей, в частности, их похищения с временно оккупированных территорий Украины.