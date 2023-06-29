Подсказка психиатрам. Путин нарисовал «поплывшего урода», который может отражать его ментальное состояние — видео 29 июня, 17:22 Что именно может значить рисунок Путина, вопрос к специалистам (Фото:Скриншот видео prof_preobr/Twitter)

Глава кремлевского режима Владимир Путин снова стал объектом насмешек из-за своих «блестящих талантов» в изобразительном искусстве.

В ходе выставки Агентства стратегических инициатив (АСИ) ему представили сенсорную доску с тригонометрическим уравнением предложив испробовать ее возможности.

В свою очередь российский диктатор решил оставить на ней какой-то странный рисунок, смысл которого без профильных специалистов, занимающихся ментальным здоровьем человека, понять довольно сложно.

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Больше всего «творчество» Путина походило на «поплывшее» человеческое лицо, которое может отражать его психологическое состояния после позора с вооруженным мятежом ЧВК Вагнера и последовавшим за этим внутриполитическим кризисом.

Путину предложили поупражняться в математике.

Результат - на видео.



Я комментировать не буду, я не психиатр. pic.twitter.com/GY86lqzZC7 — Проф. Преображенский (@prof_preobr) June 29, 2023