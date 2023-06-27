Позор Путина: реакция мировых СМИ на вооруженный мятеж Пригожина в карикатурах

27 июня, 17:52
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Многие мировые СМИ считаю, что Путин сам загнал себя в тупик (Фото:Morten Morland/The Sunday Times)

Многие мировые СМИ считаю, что Путин сам загнал себя в тупик (Фото:Morten Morland/The Sunday Times)

Несмотря на то, что вооруженный мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в итоге провалился, его последствия серьезно сказались на и без того подмоченной репутации российского диктатора Владимира Путина.

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Большинства аналитиков считает, что сложившаяся ситуация продемонстрировала всем слабость и неуверенность главы кремлевского режима.

Emad Hajjaj/cartoonmovement.com
Фото: Emad Hajjaj/cartoonmovement.com
Morten Morland/The Sunday Times
Фото: Morten Morland/The Sunday Times
Morten Morland/The Sunday Times
Фото: Morten Morland/The Sunday Times
Ben Jennings
Фото: Ben Jennings

В то же время беларуский узурпатор Александр Лукашенко, выступивший в роли удобного для всех посредника, сумел воспользоваться этим кризисом в своих интересах, в результате чего существенно повысив свой авторитет, затмив тем самым собственного «сюзерена».

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DW
Фото: DW
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В связи с этим многие мировые СМИ отмечают, что Путин сам загнал себя в столь неудобную ситуацию, наделив Пригогжина чрезмерными полномочиями и делегировав ему право на насилие, которое до этого являлось в РФ монополией государства.

Именно в результате этого, по их мнению, главарь вагнеровцев и сумел накопить силы и амбиции, чтобы нанести своему тепрь уже бывшему начальнику «удар в спину».

Imad Al-Sununi
Фото: Imad Al-Sununi
koufogiorgos.de
Фото: koufogiorgos.de
Chappatte Cartoons
Фото: Chappatte Cartoons
Burkhard Mohr/cartoonmovement.com
Фото: Burkhard Mohr/cartoonmovement.com
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Напомним, что итогом неудавшегося путча Пригожина стали некие договоренности с Лукашенко, согласно которым ЧВК Вагнера должна перебраться на территорию Беларуси.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Беларусь Александр Лукашенко Карикатура Переворот Бунт Путч

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