Позор Путина: реакция мировых СМИ на вооруженный мятеж Пригожина в карикатурах 27 июня, 17:52 Многие мировые СМИ считаю, что Путин сам загнал себя в тупик (Фото:Morten Morland/The Sunday Times)

Несмотря на то, что вооруженный мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в итоге провалился, его последствия серьезно сказались на и без того подмоченной репутации российского диктатора Владимира Путина.

Большинства аналитиков считает, что сложившаяся ситуация продемонстрировала всем слабость и неуверенность главы кремлевского режима.

Фото: Emad Hajjaj/cartoonmovement.com

Фото: Morten Morland/The Sunday Times

Фото: Morten Morland/The Sunday Times

Фото: Ben Jennings

В то же время беларуский узурпатор Александр Лукашенко, выступивший в роли удобного для всех посредника, сумел воспользоваться этим кризисом в своих интересах, в результате чего существенно повысив свой авторитет, затмив тем самым собственного «сюзерена».

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Фото: DW

В связи с этим многие мировые СМИ отмечают, что Путин сам загнал себя в столь неудобную ситуацию, наделив Пригогжина чрезмерными полномочиями и делегировав ему право на насилие, которое до этого являлось в РФ монополией государства.

Именно в результате этого, по их мнению, главарь вагнеровцев и сумел накопить силы и амбиции, чтобы нанести своему тепрь уже бывшему начальнику «удар в спину».

Фото: Imad Al-Sununi

Фото: koufogiorgos.de

Фото: Chappatte Cartoons

Фото: Burkhard Mohr/cartoonmovement.com

Напомним, что итогом неудавшегося путча Пригожина стали некие договоренности с Лукашенко, согласно которым ЧВК Вагнера должна перебраться на территорию Беларуси.