«Двойника Путина» отправили в Дагестан. Пользователи подметили ряд странностей — видео 29 июня, 10:45 Путин на пропагандистских видео жал людям руки, и даже целовался (Фото:BorisAbramich/Twitter)

Накануне, 28 июня, российская пропаганда заявила о визите своего диктатора Владимира Путина в Дагестан.

На обнародованных кадрах было показано, как он ходит улицами Дербента, где его встречают восторженных «местных жителей».

При этом Путин на видео не только позировал с толпой, но даже жал людям руки, а некоторых и вовсе — целовал.

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В связи с этим в соцсетях усомнились в его подлинности, поскольку всем известно о параноидальном страхе главы кремлевского режима за собственную безопасность, из-за которого он старается держать дистанцию даже с мировыми лидерами и собственными чиновниками.

Фото: Скриншот/Twitter

В частности, еще буквально недавно так называемые «z-военкоры» признавали, что перед встречей с ним были вынуждены две недели просидеть на карантине.

Кроме того, на фоне недавнего путча главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина вероятность того, что Путин решился бы просто так выйти к «обычным людям» на улице, кажется невероятной.

Многие также обратили внимание на резкое изменение в его внешности, предположив, что на видео из Дагестана либо двойник, либо цифровая копия.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter