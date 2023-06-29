«Двойника Путина» отправили в Дагестан. Пользователи подметили ряд странностей — видео

29 июня, 10:45
Поделиться:
Путин на пропагандистских видео жал людям руки, и даже целовался (Фото:BorisAbramich/Twitter)

Путин на пропагандистских видео жал людям руки, и даже целовался (Фото:BorisAbramich/Twitter)

Накануне, 28 июня, российская пропаганда заявила о визите своего диктатора Владимира Путина в Дагестан.

На обнародованных кадрах было показано, как он ходит улицами Дербента, где его встречают восторженных «местных жителей».

Читайте также:
Пропаганда РФ врет, что россияне «молятся» на Путина даже после позора с мятежом Пригожина

При этом Путин на видео не только позировал с толпой, но даже жал людям руки, а некоторых и вовсе — целовал.

Видео дня

https://twitter.com/nexta_tv/status/1674169233482170371

В связи с этим в соцсетях усомнились в его подлинности, поскольку всем известно о параноидальном страхе главы кремлевского режима за собственную безопасность, из-за которого он старается держать дистанцию даже с мировыми лидерами и собственными чиновниками.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Читайте также:

Многие мировые СМИ считаю, что Путин сам загнал себя в тупик (Фото:Morten Morland/The Sunday Times) Позор Путина: реакция мировых СМИ на вооруженный мятеж Пригожина в карикатурах

В частности, еще буквально недавно так называемые «z-военкоры» признавали, что перед встречей с ним были вынуждены две недели просидеть на карантине.

Кроме того, на фоне недавнего путча главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина вероятность того, что Путин решился бы просто так выйти к «обычным людям» на улице, кажется невероятной.

Многие также обратили внимание на резкое изменение в его внешности, предположив, что на видео из Дагестана либо двойник, либо цифровая копия.

https://twitter.com/officejjsmart/status/1674153893071036418
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/PulseOfUkraine/status/1674156636875767810
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Соцсети Российская пропаганда Дагестан Двойник Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X