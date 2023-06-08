В цветах флага Украины. Оккупанты спасаются от затопления в Херсонской области на украденных байдарках — видео 8 июня, 10:24 Украденные байдарки оказались желтого и синего цветов (Фото:Скриншот видео NOELreports/Twitter)

Из-за уничтожения РФ дамбы Каховской ГЭС российским оккупантам, удерживавшим позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, пришлось спасаться от затопления на байдарках.

Об этом свидетельствует видео с украинского разведывательного беспилотника.

При этом сами байдарки, украденные российскими мародерами у местных жителей, оказались желтого и синего цветов, в результате чего образовывали «флаг» Украины.

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Тем же, кому не повезло завладеть каким-либо плавсредством, пришлось выбираться своим ходом по пояс в воде, или вовсе ждать эвакуацию, сидя на деревьях.