В цветах флага Украины. Оккупанты спасаются от затопления в Херсонской области на украденных байдарках — видео

8 июня, 10:24
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Украденные байдарки оказались желтого и синего цветов (Фото:Скриншот видео NOELreports/Twitter)

Украденные байдарки оказались желтого и синего цветов (Фото:Скриншот видео NOELreports/Twitter)

Из-за уничтожения РФ дамбы Каховской ГЭС российским оккупантам, удерживавшим позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, пришлось спасаться от затопления на байдарках.

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Об этом свидетельствует видео с украинского разведывательного беспилотника.

При этом сами байдарки, украденные российскими мародерами у местных жителей, оказались желтого и синего цветов, в результате чего образовывали «флаг» Украины.

Видео дня

https://twitter.com/NOELreports/status/1666445518719930371

Тем же, кому не повезло завладеть каким-либо плавсредством, пришлось выбираться своим ходом по пояс в воде, или вовсе ждать эвакуацию, сидя на деревьях.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Военная агрессия Мародерство Мародеры Херсонская область Российские военные Война России против Украины Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

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