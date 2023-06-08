В цветах флага Украины. Оккупанты спасаются от затопления в Херсонской области на украденных байдарках — видео
Украденные байдарки оказались желтого и синего цветов (Фото:Скриншот видео NOELreports/Twitter)
Из-за уничтожения РФ дамбы Каховской ГЭС российским оккупантам, удерживавшим позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, пришлось спасаться от затопления на байдарках.
Об этом свидетельствует видео с украинского разведывательного беспилотника.
При этом сами байдарки, украденные российскими мародерами у местных жителей, оказались желтого и синего цветов, в результате чего образовывали «флаг» Украины.
Тем же, кому не повезло завладеть каким-либо плавсредством, пришлось выбираться своим ходом по пояс в воде, или вовсе ждать эвакуацию, сидя на деревьях.