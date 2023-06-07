Оккупанты бежали с первой линии обороны в Херсонской области по пояс в воде — видео 7 июня, 12:39 Оккупанты бросили свои позиции на островах между Херсоном и левобережьем (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Подорвав дамбу захваченной еще в начале полномасштабного вторжения Каховской гидроэлектростанции, россияне затопили собственные позиции на островах между Херсоном и левобережьем.

Соответствующие фото и видео были обнародованы в соцсетях.

Фото: Apocalypto321/Twitter

Из-за подъема уровня воды в Днепре российские захватчики потеряли первую линию обороны со всеми инженерными сооружениями и минными полями, в результате чего были вынуждены бежать на новые позиции.

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«Вот так вот мы уходим с затопленных островов. Уходим… Тонем, бл*, но уходим, бл*», — прокомментировал ситуацию один из оккупантов, отступая со своих позиций по пояс в воде.

Тем же, кто не успел сбежать до того, как вода достигла критического уровня, пришлось ждать эвакуацию, сидя на деревьях.