Оккупанты бежали с первой линии обороны в Херсонской области по пояс в воде — видео

7 июня, 12:39
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Оккупанты бросили свои позиции на островах между Херсоном и левобережьем (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Оккупанты бросили свои позиции на островах между Херсоном и левобережьем (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Подорвав дамбу захваченной еще в начале полномасштабного вторжения Каховской гидроэлектростанции, россияне затопили собственные позиции на островах между Херсоном и левобережьем.

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Соответствующие фото и видео были обнародованы в соцсетях.

Apocalypto321/Twitter
Фото: Apocalypto321/Twitter

Из-за подъема уровня воды в Днепре российские захватчики потеряли первую линию обороны со всеми инженерными сооружениями и минными полями, в результате чего были вынуждены бежать на новые позиции.

Видео дня

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«Вот так вот мы уходим с затопленных островов. Уходим… Тонем, бл*, но уходим, бл*», — прокомментировал ситуацию один из оккупантов, отступая со своих позиций по пояс в воде.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1666355877413019648

Тем же, кто не успел сбежать до того, как вода достигла критического уровня, пришлось ждать эвакуацию, сидя на деревьях.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Херсонская область Российские военные Война России против Украины Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

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