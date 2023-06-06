Как обезьяны. Из-за подтопления после подрыва РФ Каховской ГЭС брошенные оккупанты ждут эвакуацию на деревьях — видео 6 июня, 11:44 Сидящих на деревьях оккупантов собирает эвакуационная лодка (Фото:Скриншот видео t.me/supernova_plus)

Преступный приказ кремлевского режима о подрыве Каховской гидроэлектростанции поставил российских военных в довольно сложное положение.

В результате масштабного подтопления из-за стремительного повышения уровня воды в Днепре оккупанты, находившиеся на островах восточнее Херсона, оказались в ловушке.

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Об этом свидетельствует опубликованное в соцсетях видео с застрявшими там солдатами, которым приходится ждать эвакуации, сидя на деревьях.

На обнародованных кадрах с разведывательного дрона видно, как к счастливчикам, которые успели забраться повыше, подплывает уже переполненная людьми лодка, и они «героически» садятся в нее, чтобы продолжить «защищать родину от НАТО» в более сухом и безопасном месте.

В прочем, удалось ли в итоге спасенным россиянам добраться до берега — большой вопрос, поскольку известны случаи, когда они бросали своих выпавших за борт сослуживцев на произвол судьбы.

По имеющимся данным, в результате теракта РФ на Каховской ГЭС подтоплена часть Херсона и девять окрестных сел. Кроме того, в зоне риска находятся еще около 80 населенных пунктов на обоих берегах Днепра.

Объявлена эвакуация населения.

В Укргидроэнерго отмечают, что восстановлению уничтоженная россиянами ГЭС не подлежит.