Как вода изменила линию фронта — карта ISW. Уничтожение ГЭС повлияло на позиции россиян: где они вынуждены вывести технику и какие рубежи разрушены 8 июня, 09:12 Последствия затопления в Херсоне, 7 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Smilianets)

Затопление юга Украины после уничтожения Каховской ГЭС существенно меняет географию и рельеф линии фронта. В частности россияне, вероятно, уже были вынуждены отвести технику с позиций, откуда обстреливали населенные пункты правобережья Херсонской области.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.

Разрушение дамбы Каховской ГЭС «существенно меняет географию и топографию Херсонского участка фронта на юге Украины», констатируют аналитики ISW. Они указывают на данные спутниковых снимков, сделанных в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR) около 14:00 7 июня по киевскому времени (ниже на картах). Эти фото свидетельствуют о том, что наводнение серьезно разрушило подготовленные российские оборонительные позиции на восточном (левом) берегу Днепра — особенно это касается позиций России на первой линии обороны в Голой Пристани и Олешках, отмечают эксперты Института. Там напоминают о сообщениях из разных источников о том, что города Олешки, Голая Пристань, поселки Казачьи Лагери и Днепряне (левобережье Херсонской области почти полностью затоплены, а уровень воды на некоторых участках поднимается до высоты одноэтажных зданий. Поскольку масштабы наводнения будут ухудшаться, вероятно, это еще больше изменит географию Херсонской области в течение следующих 72 часов, прогнозируют в ISW.

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Последствия катастрофы уже повлияли на позиции российских войск на восточном берегу Днепра, подчеркивают в Институте изучения войны. Наводнение разрушило немало российских полевых укреплений на первой линии обороны, которые российские военные намеревались использовать для защиты от украинских атак. Стремительное затопление, вероятно, заставило отступить российский персонал и военную технику из основных пунктов концентрации войск РФ в Олешках и Голой Пристани. Российские войска ранее использовали именно эти позиции для обстрела города Херсон и других населенных пунктов на правом берегу Херсонской области. Представитель Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские войска передислоцировали свой личный состав и военную технику на расстояние от 5 до 15 километров от зоны затопления, что, таким образом, выводит российские войска из зоны артиллерийской досягаемости для обстрелов некоторых населенных пунктов на правом берегу Днепра, по которым они ранее наносили удары. Наводнение также уничтожило российские минные поля вдоль побережья: есть кадры, на которых видны взрывы мин в паводковой воде. Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо, однако, заявил, что уничтожение Каховской ГЭС якобы выгодно для обороны россиян, поскольку это усложнит продвижение ВСУ через Днепр. Впрочем, такая оценка ситуации со стороны Сальдо игнорирует потерю Россией первой линии подготовленных укреплений, отмечают в ISW. Неизвестным остается и количество российской тяжелой техники, потерянной за первые 24 часа наводнения.

Карта линии фронта в районе наводнения в Херсонской области после уничтожения Каховской ГЭС

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Комментируя дискуссию об ответственности за уничтожение дамбы, которую пытается навязать российская пропаганда, ISW подчеркивает: российские «военкоры» выражали обеспокоенность из-за возможного перехода ВСУ на восточный берег Днепра в этом районе за день до разрушения дамбы Каховской ГЭС и неоднократно в прошлом. Связанный с Кремлем «военкор» утверждал, что по состоянию на 5 июня происходили активные боевые действия между украинскими и российскими войсками в районе Дачи на восточном берегу Днепра (11 км к юго-западу от Херсона) и на «серых» островах вблизи Херсона. Этот военкор также утверждал, что по состоянию на 5 июня в дельте Днепра возросло количество украинских катеров. Другой «военкор» предположил, что украинские войска пытались создать плацдарм, захватив дамбу ТЭЦ. ISW подчеркивает, что «не предлагает оценки того, пытались ли украинцы пересечь реку или с какой целью они могли это сделать»: «Однако явное беспокойство в российском военном информационном пространстве свидетельствует о том, что страх перед таким переходом [сил ВСУ через Днепр] и вера в то, что он либо продолжается, либо неизбежен, присутствовали в сознании россиян незадолго до того, как дамба была разрушена».

ISW также подчеркивает, что российские войска и оккупационные «власти» реагируют на наводнение в захваченных районах Херсонской области очень неорганизованно, тем самым усиливая ущерб от катастрофы для гражданского населения оккупированных территорий. Оккупационный «глава» Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские «власти» якобы эвакуировали из подтопленных районов около 1,5 тыс. человек и создали 48 временных мест для их размещения в оккупированной Запорожской области. Сальдо также заявил, что Херсонская оккупационная «администрация» «почти в принудительном порядке» отправляет детей, живущих на затопленных территориях, в «лагеря отдыха», расположенные глубже в оккупированной Россией части Херсонской области и в оккупированном Крыму. Однако отчеты Сальдо об активных действиях со стороны оккупационной «власти «не согласуются с отчетами украинских официальных лиц и неофициальными свидетельствами из оккупированного левобережья Херсонской области. Генштаб Украины сообщил, что российские военнослужащие вблизи Казачьих Лагерей (30 км к юго-западу от ГЭС на оккупированном Россией восточном берегу Днепра) целенаправленно препятствовали попыткам гражданского населения покинуть этот район, несмотря на наводнение. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что жители населенных пунктов левобережья без еды и воды ждут на крышах домов, пока оккупационная «администрация» окажет помощь и эвакуирует их, а российские военные покинули свои позиции и бежали. Российское оппозиционное издание Верстка сообщило, что гражданские в оккупированных Россией Олешках (53 км к юго-западу от ГЭС) почти двое суток ждали на крышах волонтеров и сотрудников российского МЧС, после чего они помогли мирным жителям лишь эвакуироваться в сухие районы Олешек, однако при этом российские силы не позволили им выехать за пределы Олешек. Все это указывает на то, что оккупанты не были готовы к эвакуации гражданского населения. В то же время рассказы гражданских об отсутствии эвакуации в Белгородской области России в ответ на рейды Российского добровольческого корпуса (РДК) и легиона Свобода России (ЛСР) свидетельствуют о том, что российские власти не готовы справиться с эвакуацией людей даже на собственной территории, напоминают в ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

The New York Times сообщила, что эксперты-взрывотехники считают вероятной причиной обвала дамбы Каховской ГЭС 6 июня преднамеренный взрыв изнутри.



Отдельные офицеры, связанные с ЧВК Вагнера, продолжают выдавать себя за эффективных командиров в публичном пространстве, продолжая информационную операцию, направленную на подрыв Минобороны России ( речь идет об интервью с российским полковником по фамилии Залесский, который восхвалял близкого к ЧВК Вагнера командующего ВДВ России генерал-полковника Михаила Теплинского). Однако подобных пиар-кампаний вагнеровцам может быть недостаточно, чтобы отвлечь внимание от реалий на поле боя.

речь идет об интервью с российским полковником по фамилии Залесский, который восхвалял близкого к ЧВК Вагнера командующего ВДВ России генерал-полковника Михаила Теплинского). Однако подобных пиар-кампаний вагнеровцам может быть недостаточно, чтобы отвлечь внимание от реалий на поле боя. Российские войска продолжают атаки вокруг Кременной.



Украинские чиновники отметили, что по состоянию на 7 июня украинские войска вели наступательные действия на Бахмутском направлении.

Оккупанты продолжают ограниченные атаки на линии Авдеевка — Донецк.

Сообщается о боевых столкновениях между российскими и украинскими силами на западе Запорожской области. Российские источники также утверждают, что 7 июня украинские войска совершили атаки в районе административной границы между Донецкой и Запорожской областями.

Российские власти продолжают ограничивать зарубежные поездки для военнообязанных.