«Переломный» момент в войне. «Z-волонтеры» подарили оккупантам пачку печенья и кулек конфет — видео 3 июля, 15:35 Насколько сильно пачка печенья повлияет на ход боевых действий, пока не ясно (Фото:Скриншот видео LaraFilinni/Twitter)

На фоне катастрофической ситуации со снабжением в российской армии, у которой порой не хватает ни то что необходимого вооружения и боеприпасов, но даже обуви, так называемые «z-волонтеры» решили передать им пачку печенья и кулек конфет.

При этом они не постеснялись этим похвастаться, опубликовав в соцсетях свой видеоотчет о «проделанной работе».

Кроме сладостей, пропагандисты также передали военным письма от якобы первоклассников и воспитанников детских садов, которые, помимо того, что уже якобы умеют писать, озабочены геополитическим курсом РФ и ходом боевых действий в Украине не меньше, чем комочками в манной каше.

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«У нас ответственная миссия. Вот вам передала первоклассница Зума вот это печенье. Оно, правда, одно… Я думаю, что каждая печенюшка дышит такой, как бы сказать, волей свободы, волей победы!.. И вот эти мармеладки, чтобы вы каждому бойцу их раздали. Я вам торжественно поручаю… И я надеюсь, что вы это довезете срочно, потому что это волшебные мармеладки, которые вам силы придадут», — пообещали российским захватчикам.

«Z-волонтери» подарували окупантам пачку печива та пакет цукерок. При цьому вони не посоромилися цим похвалитися, опублікувавши в соцмережах свій відеозвіт про «виконану роботу».https://t.co/zhEpiaXKAg pic.twitter.com/diCcedQUiF — NV (@tweetsNV) July 3, 2023

Насколько кардинально печенье и мармеладки изменят для ВС РФ ситуацию на фронте и придадут ли оккупантам сил для сдерживания контрнаступления ВСУ, покажет время.