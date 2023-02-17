Семье убитого в Украине оккупанта из Тувы подарили пакет пельменей

17 февраля, 14:00
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Судя по фото, Ондар Бадый прожил жизнь не зря (Фото:tayga.info)

Судя по фото, Ондар Бадый прожил жизнь не зря (Фото:tayga.info)

Пока одним родственникам ликвидированных ВСУ российских оккупантов дарят, пусть и ненадолго, шубы, другие получают лишь пакет пельменей.

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Как сообщает Тайга. Инфо, такая компенсация за сына досталась жителям села Алдан-Маадыр в Туве (также Тыва — ред.), которая является малой родиной министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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В пачку пельменей и цветную стенгазету с биографией оценили местного жителя Ондара Бадыя, который по приказу российского диктатора Владимира Путина отправился убивать украинцев, однако сам был успешно утилизирован Силами обороны.

tayga.info
Фото: tayga.info
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За этот «подвиг» его родители теперь смогут поесть пельменей, если, конечно, не решат сохранить их в память о сыне.

Стоит отметить, что сначала подарки для жителей Тувы за смерть близких в Украине были немного существеннее.

Ранее в качестве подачки от властей им доставались дрова, а некоторым и вовсе удавалось провести практически равноценный обмен родственника на барана.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Компенсации Еда Война России против Украины

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