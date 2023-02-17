Семье убитого в Украине оккупанта из Тувы подарили пакет пельменей
Судя по фото, Ондар Бадый прожил жизнь не зря (Фото:tayga.info)
Пока одним родственникам ликвидированных ВСУ российских оккупантов дарят, пусть и ненадолго, шубы, другие получают лишь пакет пельменей.
Как сообщает Тайга. Инфо, такая компенсация за сына досталась жителям села Алдан-Маадыр в Туве (также Тыва — ред.), которая является малой родиной министра обороны РФ Сергея Шойгу.
В пачку пельменей и цветную стенгазету с биографией оценили местного жителя Ондара Бадыя, который по приказу российского диктатора Владимира Путина отправился убивать украинцев, однако сам был успешно утилизирован Силами обороны.
За этот «подвиг» его родители теперь смогут поесть пельменей, если, конечно, не решат сохранить их в память о сыне.
Стоит отметить, что сначала подарки для жителей Тувы за смерть близких в Украине были немного существеннее.
Ранее в качестве подачки от властей им доставались дрова, а некоторым и вовсе удавалось провести практически равноценный обмен родственника на барана.