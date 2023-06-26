На штурм плацдарма ВСУ у Антоновского моста отправили босых зеков — фото

26 июня, 17:04
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Босоногий штурм оккупантов полностью провалился (Фото:Alexey Pavlishak/Reuters)

Босоногий штурм оккупантов полностью провалился (Фото:Alexey Pavlishak/Reuters)

Не имея достаточных сил для сдерживания ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области, кремлевский режим отправляет на штурм плацдарма ВСУ в районе Антоновского моста бывших заключенных из подразделений «шторм z».

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При этом снабжение у ВС РФ на данном участке сейчас на таком уровне, что у некоторых из оккупантов не оказалось даже обуви, о чем свидетельствует фото, обнародованное в некоторых прокремлевских Telegram-каналах.

Видео дня

Скриншот/t.me/romanov_92
Фото: Скриншот/t.me/romanov_92

«Дачи под Олешками — снова под физическим контролем противника. Фото № 1 — рота z, которую позавчера пытались отправить на их штурм (двое были без обуви от слова совсем) — результат попытки, мягко говоря, отрицательный», — говорится в комментарии к опубликованному снимку.

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Скриншот/t.me/romanov_92
Фото: Скриншот/t.me/romanov_92

И если дела у ВС РФ и далее будут идти таким же образом, не исключено, что вскоре российским войскам снова придется бежать от ВСУ не только босиком, но еще и без штанов.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Херсонская область Российские военные Контрнаступление Война России против Украины Антоновский мост Шторм Z

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