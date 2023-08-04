«Пошел на крен». В соцсетях насмехаются над десантным кораблем РФ, тонущим после атаки на порт Новороссийск

4 августа, 12:17
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В минобороны РФ традиционно врут, что все атаки были якобы успешно отбиты (Фото:Скриншот видео t.me/astrapress/NV)

В минобороны РФ традиционно врут, что все атаки были якобы успешно отбиты (Фото:Скриншот видео t.me/astrapress/NV)

Похоже, что после атаки морских ударных беспилотников на порт Новороссийск в Краснодарском крае еще одно российское военное судно решило пойти по курсу, проложенному в апреле 2022 года ракетным крейсером Москва.

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«Героически» уничтожив своим корпусом один из дронов-камикадзе, большой десантный корабль Оленегорский горняк Северного флота РФ получил пробоину, и в результате которой затопления части отсеков сильно накренился на левый борт.

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Из-за полученных судном повреждений россиянам пришлось буксировать его в порт. Однако, даже если БДК останется на плаву, вернуться в строй он сможет еще очень не скоро, что не могло не порадовать украинских пользователей соцсетей, особенно еще и на фоне ударапо нефтебазе захватчиков во временно оккупированной Феодосии.

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Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1687367969645465600
https://twitter.com/eiko4470/status/1687375444788576256
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/den_kazansky/status/1687361357836877824
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

В минобороны РФ при этом заявили, что атака на Новороссийск была якобы успешно «отражена», однако, похоже, что даже не обремененный интеллектом российский обыватель начал догадываться, что военное руководство его просто дурачит.

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Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

В свою очередь кремлевские пропагандисты все еще ждут соответствующих «методичек», и пока не знают, как реагировать на несоответствие заявлений властей РФ и обнародованных в соцсетях видео очевидцев.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

БДК Оленегорский горняк, построенный на верфи в Гданьске в 70-х годах прошлого века, входит в 121-ю бригаду десантных кораблей, а в 2007 году был признан россиянами «лучшим десантным кораблем Северного флота».

Он также принимал участие в одном из самых позорных морских походов во главе с тяжелым авианесущим крейсером Адмирал Кузнецов, который запомнился всему миру тянущимися за ним шлейфом из густых клубов черного дыма.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Военные корабли Черноморский флот РФ Дроны Война России против Украины Оленегорский горняк Новороссийск

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