«Пошел на крен». В соцсетях насмехаются над десантным кораблем РФ, тонущим после атаки на порт Новороссийск 4 августа, 12:17 В минобороны РФ традиционно врут, что все атаки были якобы успешно отбиты (Фото:Скриншот видео t.me/astrapress/NV)

Похоже, что после атаки морских ударных беспилотников на порт Новороссийск в Краснодарском крае еще одно российское военное судно решило пойти по курсу, проложенному в апреле 2022 года ракетным крейсером Москва.

«Героически» уничтожив своим корпусом один из дронов-камикадзе, большой десантный корабль Оленегорский горняк Северного флота РФ получил пробоину, и в результате которой затопления части отсеков сильно накренился на левый борт.

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Из-за полученных судном повреждений россиянам пришлось буксировать его в порт. Однако, даже если БДК останется на плаву, вернуться в строй он сможет еще очень не скоро, что не могло не порадовать украинских пользователей соцсетей, особенно еще и на фоне ударапо нефтебазе захватчиков во временно оккупированной Феодосии.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

В минобороны РФ при этом заявили, что атака на Новороссийск была якобы успешно «отражена», однако, похоже, что даже не обремененный интеллектом российский обыватель начал догадываться, что военное руководство его просто дурачит.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

В свою очередь кремлевские пропагандисты все еще ждут соответствующих «методичек», и пока не знают, как реагировать на несоответствие заявлений властей РФ и обнародованных в соцсетях видео очевидцев.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

БДК Оленегорский горняк, построенный на верфи в Гданьске в 70-х годах прошлого века, входит в 121-ю бригаду десантных кораблей, а в 2007 году был признан россиянами «лучшим десантным кораблем Северного флота».



Он также принимал участие в одном из самых позорных морских походов во главе с тяжелым авианесущим крейсером Адмирал Кузнецов, который запомнился всему миру тянущимися за ним шлейфом из густых клубов черного дыма.

