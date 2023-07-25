Лучше бы не позорились. В РФ показали свой ответ украинским морским дронам-камикадзе — фото 25 июля, 12:57 Никакой брони на российском морском дроне нет (Фото:t.me/war_facts_info)

Россияне решили похвастаться достижениями своих военных технологий, создав собственный аналог украинских надводных беспилотников-камикадзе.

Фото своей «передовой разработки» они обнародовали в соцсетях, сразу же вызвав насмешки со стороны пользователей.

Дело в том, что российский дрон оказался полностью деревянным, а вместо брони его покрыли чем-то вроде эпоксидной смолы.

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Фото: t.me/war_facts_info

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И хотя, если верить известной народной мудрости о свойствах вещей подобного качества, данная конструкция вряд ли утонет, тем не менее, ее способность выполнять соответствующие боевые задачи кажется довольно сомнительной.

А вот так, к примеру, выглядят украинские морские дроны-камикадзе.

Инфографика: NV

На сегодняшний день они уже неоднократно успели доказать свою эффективность целой чередой невероятно дерзких атак на военный флот РФ и различные стратегические объекты.

Сможет ли с ними конкурировать столь халтурный ответ российских военных инженеров, вопрос риторический.