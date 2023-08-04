«Очень яркая цель». Как дроны могли атаковать Новороссийск — два варианта военного эксперта Жирохова

4 августа, 09:00
NV Премиум
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Момент взрыва в порту Новороссийска (Фото:Скриншот из видео)

Момент взрыва в порту Новороссийска (Фото:Скриншот из видео)

Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV оценил атаку «двух морских дронов», как говорят в Минобороны РФ, на Новороссийск Краснодарского края, которая произошла в пятницу, 4 августа.

«Новороссийск — это очень яркая цель. Там есть много интересного для ударов», — отметил Жирохов.

Однако он акцентирует на другом аспекте инцидента — как эти дроны смогли пройти так далеко:

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Редактор: Юлия Козина

Теги:   Атака Черноморский флот РФ Дроны Радио NV Война России против Украины Крейсер Москва

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