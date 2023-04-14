День Нептуна: украинцы отмечают в соцсетях годовщину потопления крейсера Москва. Мемы и теплые воспоминания 14 апреля, 10:54 Уничтожение крейсера Москва стало одним из крупнейших достижений ВСУ (Фото:ЗимородокЪ/Twitter)

Ровно года назад, 14 апреля 2022-го, затонул флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер Москва.

Причиной этого стал нанесенный накануне удар украинского ракетного комплекса Нептун, в результате которого судно получило серьезные повреждения.

Какое-то время россияне еще пытались бороться за живучесть Москвы, однако в итоге крейсер все же пошел на дно Черного моря, забрав с собой, по разным оценкам, от десятков до сотен моряков.

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Это стало одной из крупнейших побед украинской армии. Еще большего символизма ей придавало то, что именно этот корабль был послан по известному курсу украинскими пограничниками с острова Змеиный, после чего и родился легендарный мем «Русский военный корабль иди на х*й».

Вспоминая те события, украинцы до сир пор искренне радуются столь значимому достижению ВСУ, насмехаясь над российским «колоссом на глиняных ногах».