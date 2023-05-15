«Распишет, мама не горюй». Пригожин рекомендовал предоставить Навальному доступ к интернету для новых расследований

15 мая, 14:23
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Евгений Пригожин заявил о высоком качестве расследований ФБК (Фото:Коллаж NV)

Евгений Пригожин заявил о высоком качестве расследований ФБК (Фото:Коллаж NV)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин продолжает свои медийные выпады в сторону кремлевского режима, чтобы в итоге возложить на него ответственность за провал ВС РФ в Украине.

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На этот раз он затронул еще одну «запретную» в РФ тему, а именно — антикоррупционные расследования российского оппозиционера Алексея Навального.

В частности, Пригожин советует, чтобы основателю ФБК предоставили в тюрьме доступ к интернету, чтобы он мог продолжить свою работу.

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Об этом главарь наемников сказал, комментируя публикацию The Washington Post о том, что он якобы встречался в Африке с представителями ГУР Минобороны Украины для достижения каких-то договоренностей.

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По словам Пригожина, за данным информационным вбросом на самом деле стоят некие «товарищи с Рублевки».

«Вместо того, чтобы заниматься ерундой, Лешу Навального подключите к интернету. Он вам, бл*, таких драконов распишет, что просто мама не горюй. Причем расписывать будет не только меня, а про всех товарищей с Рублевки. Поэтому никто не пытайтесь Лешу Навального заменить. У вас это хре*ово получается. Он гораздо более профессиональный», — заявил военный преступник.

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Как именно правильно интерпретировать слова Пригожина, известного своими медийными провокациями, сказать сложно, однако его риторика, какой бы на самом деле она смысл не несла, все четче проявляет признаки противостояния так называемых «кремлевских башен» на фоне провала ВС РФ в Украине и предстоящего контрнаступления ВСУ, которое, по мнению некоторых экспертов, может в результате привести к краху существующей в России вертикали власти.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Алексей Навальный Российская пропаганда ФБК Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины

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