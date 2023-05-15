Какую игру затеял Пригожин? Оккупанты из ВС РФ просятся в ЧВК Вагнера, а главарь наемников выступает в роли «заботливого бати» — видео

15 мая, 11:46
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Евгений Пригожин уже готовится перехватить инициативу в борьбе за власть (Фото:NV)

Евгений Пригожин уже готовится перехватить инициативу в борьбе за власть (Фото:NV)

Нытье российских оккупантов, похоже, начало кристаллизоваться в конкретную идею, суть которой сводится к тому, что единственная надежда россиян в случае полного поражение в Украине — это одиозный основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

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Владея весьма обширной сетью различных пропагандистских медиаресурсов, он, похоже, начал использовать свою так называемую «фабрики троллей» для еще большей дестабилизации действующего кремлевского режима, чтобы использовать этот хаос для реализации своих политических амбиций

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На фоне все более угрожающей для него ситуации вокруг Бахмута главарь наемников, помимо обвинений в адрес руководства минобороны и генштаба РФ, начал позволять себе критиковать уже непосредственно и самого диктатора Владимира Путина, правда, пока еще лишь намеками на некоего «деда», который может оказаться «законченным мудаком».

Это явно выглядит как «повышение ставок» и может говорить о том, что, ожидая контрнаступления ВСУ, которое грозит разгромом его частной армии, Пригожин не только пытается возложить всю ответственность за провал в Украине на руководство РФ, но и готовится перехватить инициативу, чтобы воспользоваться возможностями, которые могут открыться в случае дестабилизации в стране.

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После его разговоров о возможных «бунтах» среди военнослужащих РФ, которых власти бросают на убой, не снабжая при этом боеприпасами и необходимым снаряжением, в соцсетях начали появляться видео от «простых российских солдат», которые повторяют его риторику.

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https://twitter.com/small10space/status/1657304560824713217
https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1657428866078584834

На возможную причастность Пригожина к их созданию и распространению может говорить как необоснованная комплиментарность в адрес вагнеровцев, так и признаки явной постановки, в которой фигурируют одни и те же люди, только в разной униформе и локациях.

https://twitter.com/666_mancer/status/1657665276517797888
https://twitter.com/666_mancer/status/1657655597381169152

При этом их тексты по смыслу практически идентичны, что характерно для отработки соответствующих методичкек.

Кроме того, такая же риторика наблюдается и среди публичных пропагандистов, которых также связывают с медиа Пригожина.

https://twitter.com/kharkiv_warnews/status/1657711138077810688

Смысл всех этих выступлений сводится к тому, что путинский режим полностью провалил войну против Украины, поэтому надо быть готовым к смене власти в РФ, а главарь ЧВК Вагнера якобы самый подходящий для этого вариант.

https://twitter.com/RussianLife2023/status/1656516989127385089
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Со стороны все это выглядит довольно смешно, однако после всего того цирка, который годами творился на федеральных телеканалах, для отвыкших от критического мышления россиян даже такие примитивные манипуляции могут оказаться весомыми доводами для поддержки именно Пригожина, о чем говорят его растущие рейтинги среди разочарованного «глубинного народа».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Соцсети Российская пропаганда Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины

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