«Кому сейчас выгодно это обсуждать?». В ГУР отреагировали на данные о якобы их контактах с Пригожиными 15 мая, 12:57 Андрей Юсов (Фото:Cкриншот/YouTube/Суспільне Новости)

Комментируя публикацию The Washington Post о якобы контактах главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и Главного управления разведки МО Украины, представитель ГУР Андрей Юсов спросил, кому сейчас выгодно обсуждать подобные инициативы.



Об этом он сказал в эфире телемарафона в понедельник, 15 мая.

По словам Юсова, Украина и спецслужбы будут и должны обсуждать такие вещи «тогда, когда это потребуется и будет отвечать национальным интересам Украины». Он заявил, что для их защиты и деоккупации территорий делают все возможное.

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«Если речь идет о спецслужбах, о разведке, то используют разные средства и инструменты. Что касается отдельных вбросов, по которым идут официальные расследования в Министерстве юстиции США, я не думаю, что мы должны комментировать это», — сказал Юсов.

Ранее WP опубликовала материал, основанный на утечке документов американской разведки. В них говорится, что Пригожин в конце января якобы предлагал Украине раскрыть позиции российских войск в обмен на выход бойцов ВСУ из Бахмута, от чего Киев отказался.

Также в одном из документов говорится, что Пригожин якобы имел телефонные разговоры с офицерами ГУР и лично встречался с некоторыми в одной из стран Африки. Контакты разведки с владельцем ЧВК Вагнера подтвердили газете два украинских чиновника на условиях анонимности.

Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос WP о возможных контактах ГУР и Пригожина, заявил, что это «вопрос военной разведки», спросил, откуда у журналистов такие данные и с кем именно из украинцев они общались, потому что слив такой информации — это государственная измена. Этот фрагмент из интервью сначала удалили, но затем вернули.

Сам Пригожин говорит, что не был в Африке с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он заявил, что или журналисты WP «стараются хайпануть», или кампанию против него проводят «товарищи с Рублевки».