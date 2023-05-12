«Это бегство, а не перегруппировка»: у Пригожина истерика после заявления минобороны РФ о ситуации возле Бахмута 12 мая, 15:52 Пригожин обвинил минобороны РФ во вранье (Фото:t.me/concordgroup_official)

После заявлений об первых успехах контрнаступательных действий ВСУ на Бахмутском направлении главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин разразился жесткой критиков в адрес министерства обороны РФ.

Поводом для этого стала так называемая «сводка» от спикера ведомства Игоря Конашенкова, который назвал бегство российских военных от украинской армии якобы «перегруппировкой» для «занятия более выгодных рубежей».

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После этих утверждений у Пригожина началась настоящая истерика, на фоне которой он решил назвать вещи своими именами.

«Сейчас я доеду до ближайшего штаба, в котором смогу пояснить, и поясню, что это такое. То, что сказал Конашенков, к сожалению, это называется бегство, а не перегруппировка», — подчеркнул главарь наемников в ответ на просьбу российских пропагандистов прокомментировать слова представителя минобороны РФ.

Пригожин также признал, что, даже если бы вагнеровцам удалось захватить Бахмут, РФ это все равно бы ничего не дало.

«Взятие Бахмута Российской Федерации не дает ничего. Потому что фланги сыпятся, фронт проваливается. И попытка министерства обороны в информационном поле как-то сгладить ситуацию приводит и приведет к глобальной трагедии для России», — отметил военный преступник.

Кроме того, ранее он написал главе минобороны РФ Сергею Шойгу открытое письмо, в котором призвал его лично прибыть в Бахмут, чтобы оценить плачевность ситуации для российских войск.