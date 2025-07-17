Эффект женщины. Британец после расставания с девушкой похудел на 75 килограммов и полностью изменился: как он выглядит сейчас

17 июля, 17:48
Поделиться:
Мужчина после разрыва отношений сбросил 75 килограммов и изменился до неузнаваемости (Фото: Fin Tyson/TikTok/скриншот)

Мужчина после разрыва отношений сбросил 75 килограммов и изменился до неузнаваемости (Фото: Fin Tyson/TikTok/скриншот)

25-летний мужчина из Великобритании во время отношений имел вес 172 килограмма, из-за чего девушка его бросила. Тогда парень решил изменить свой образ жизни и измениться сам.

Об этом 17 июля сообщило медиа What’s The Jam. Британец Финли Тайсон признается, что порой не мог смотреть на себя в зеркало, а после разрыва решил окончательно измениться. Он начал регулярно заниматься в тренажерном зале и изменил свое питание.

Реклама

Читайте также:
Три литра воды и 12 тысяч шагов ежедневно. Британка в 45 лет кардинально изменила образ жизни и похудела на 25 кг

С конца 2023 года парень сбросил почти 75 кг и перешел с размера одежды 4XL на L. Это сказалось и на его состоянии, и внешности — сейчас его не узнать.

«Я сократил количество обработанной пищи и сахара, больше двигался и пытался сохранить как можно больше мышечной массы. У меня безумная тяга к сладкому, поэтому самой большой проблемой были именно сахаросодержащие напитки, сладости и шоколад, а также фаст-фуд. Я полностью отказался от напитков с сахаром — заменил их на диетические. Фаст-фуд ем редко, зато готовлю вкусную еду сам», — цитирует медиа британца.

Финн до того как изменил свой образ жизни (Фото: Fin Tyson/TikTok/скриншот)
Финн до того как изменил свой образ жизни / Фото: Fin Tyson/TikTok/скриншот
Да Финн выглядит сейчас (Фото: Fin Tyson/TikTok)
Да Финн выглядит сейчас / Фото: Fin Tyson/TikTok

Кроме того, Финли стал намного увереннее в себе, ведь раньше он очень комплексовал и носил преимущественно свитера.

В социальных сетях изменения британца назвали бы «эффектом женщины». Сейчас это популярный тренд в TikTok. Суть в том, что мужчины и женщины показывают, как они выглядят в отношениях и какими они стали после расставания. Такой тренд известен как «Эффект мужчины/женщины».

Читайте также:
Минус 36 кг. Медсестра поделилась пятью привычками, которые помогли ей радикально изменить тело
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Великобритания Развод Похудение Как похудеть

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies