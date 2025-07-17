Эффект женщины. Британец после расставания с девушкой похудел на 75 килограммов и полностью изменился: как он выглядит сейчас
Мужчина после разрыва отношений сбросил 75 килограммов и изменился до неузнаваемости (Фото: Fin Tyson/TikTok/скриншот)
25-летний мужчина из Великобритании во время отношений имел вес 172 килограмма, из-за чего девушка его бросила. Тогда парень решил изменить свой образ жизни и измениться сам.
Об этом 17 июля сообщило медиа What’s The Jam. Британец Финли Тайсон признается, что порой не мог смотреть на себя в зеркало, а после разрыва решил окончательно измениться. Он начал регулярно заниматься в тренажерном зале и изменил свое питание.
С конца 2023 года парень сбросил почти 75 кг и перешел с размера одежды 4XL на L. Это сказалось и на его состоянии, и внешности — сейчас его не узнать.
«Я сократил количество обработанной пищи и сахара, больше двигался и пытался сохранить как можно больше мышечной массы. У меня безумная тяга к сладкому, поэтому самой большой проблемой были именно сахаросодержащие напитки, сладости и шоколад, а также фаст-фуд. Я полностью отказался от напитков с сахаром — заменил их на диетические. Фаст-фуд ем редко, зато готовлю вкусную еду сам», — цитирует медиа британца.
Кроме того, Финли стал намного увереннее в себе, ведь раньше он очень комплексовал и носил преимущественно свитера.
В социальных сетях изменения британца назвали бы «эффектом женщины». Сейчас это популярный тренд в TikTok. Суть в том, что мужчины и женщины показывают, как они выглядят в отношениях и какими они стали после расставания. Такой тренд известен как «Эффект мужчины/женщины».