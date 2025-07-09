Три литра воды и 12 тысяч шагов ежедневно. Британка в 45 лет кардинально изменила образ жизни и похудела на 25 кг

Британка в 45 лет изменила свой образ жизни и похудела на 25 кг в 45 лет (Фото: stevelowreyphotography)

45-летняя женщина из Великобритании полностью изменила образ жизни . С новыми привычками она похудела более чем на 25 килограммов и стала намного здоровее.

Об этом сегодня, 9 июля, сообщило What’s the Jam. Ранее Линдси Кендал из английского города Болтон питалась жирной пищей и «доставками», она сама могла «спокойно выпить бутылку красного вина» или даже две за выходные. Ситуация дошла до того, что Линдси стало трудно дышать и подниматься по лестнице. Женщина чувствовала себя так, будто ей за 70 — совсем не было энергии.

Реклама

Линдси прежде чем изменила свой образ жизни / Фото: lynds.lifts/Instagram

Когда 45-летняя британка увидела на весах 13 стоунов и 1 фунт (примерно 83 кг), она решила кардинально изменить свою жизнь. Линдси начала заниматься силовыми тренировками, похудела более чем на 25 килограммов и сейчас она выглядит моложе, чем когда-либо.

«Многие женщины думают, что они начнут выглядеть как мужчины, если будут поднимать тяжелые веса. Я доказательство того, что это совсем не так», — рассказала женщина в интервью What’s the Jam.

Линдси сейчас / Фото: stevelowreyphotography

Ее первый секрет похудения — отказ от сладких продуктов и простых углеводов, которые не приносят пользы организму. Она также пьет не менее трех литров воды в день, и ее главный совет — ежедневно проходить 12 000 шагов.

«Это невероятное ощущение — демонстрировать свое тело в бикини, но еще лучше — иметь столько энергии.

Недавно я участвовала в фотосессии, и мне было приятно гордиться своим телом", — подытожила британка.

До и после перемен британки / Фото: lynds.lifts/Instagram/коллаж NV

Сейчас Линдси работает оператором станков и является контент-криэйтором с 10 500 подписчиками, где она рассказывает о своей жизни и дает советы.