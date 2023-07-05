«А ну отойди от колбасы!». Дрон ВСУ следит, чтобы продукты среди бойцов распределялись по-братски — видео

5 июля, 12:40
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От дронов ВСУ никому не скрыться (Фото:Скриншот видео t.me/supernova_plus)

От дронов ВСУ никому не скрыться (Фото:Скриншот видео t.me/supernova_plus)

В соцсетях появилось забавное видео от украинских военных, подтрунивающих друг над другом по поводу подвозимой на позиции еды.

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Используя разведывательный беспилотник, бойцы ВСУ решили проследить, чтобы поставляемые им продукты питания распределялись между всеми по-братски.

При этом, «заподозрив», что один из их собратьев якобы хочет схитрить, они сразу же позвонили ему на телефон, и предупредили, что за всем следят.

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«Щас я ему позвоню: „А ну отойди от колбасы!“. Смотри, договариваются о чем-то. Смотри, добазариваются. Добазариваются, кому сколько. Ну, давай, говорит, чуть больше нам дай… Не добазарились, Витя недовольный», — посмеялись военные, наблюдая с помощью дрона за происходящим.

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https://twitter.com/tweetsNV/status/1676528235495014400

Таким образом, благодаря современным технологиям, украинским защитникам в итоге удалось отстоять спорные сардельки, по крайней мере, на этот раз.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Беспилотники Еда Дроны Война России против Украины

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