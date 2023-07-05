«А ну отойди от колбасы!». Дрон ВСУ следит, чтобы продукты среди бойцов распределялись по-братски — видео 5 июля, 12:40 От дронов ВСУ никому не скрыться (Фото:Скриншот видео t.me/supernova_plus)

В соцсетях появилось забавное видео от украинских военных, подтрунивающих друг над другом по поводу подвозимой на позиции еды.

Используя разведывательный беспилотник, бойцы ВСУ решили проследить, чтобы поставляемые им продукты питания распределялись между всеми по-братски.

При этом, «заподозрив», что один из их собратьев якобы хочет схитрить, они сразу же позвонили ему на телефон, и предупредили, что за всем следят.

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«Щас я ему позвоню: „А ну отойди от колбасы!“. Смотри, договариваются о чем-то. Смотри, добазариваются. Добазариваются, кому сколько. Ну, давай, говорит, чуть больше нам дай… Не добазарились, Витя недовольный», — посмеялись военные, наблюдая с помощью дрона за происходящим.

Таким образом, благодаря современным технологиям, украинским защитникам в итоге удалось отстоять спорные сардельки, по крайней мере, на этот раз.