Украинский беспилотник сумел увернуться от ракеты, выпущенной из российского ЗРК ТОР-2М — видео

3 июня, 15:06
Поделиться:
Выпустивший ракету ЗРК ТОР был в итоге уничтожен (Фото:Скриншот видео СБУ)

Выпустивший ракету ЗРК ТОР был в итоге уничтожен (Фото:Скриншот видео СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила об уничтожении с помощью дронов-камикадзе сразу нескольких единиц техники российских оккупантов.

Читайте также:
Решил поиграть в прятки. Оккупант думал перехитрить оператора дрона-камикадзе, но вышло не очень — видео

Соответствующие видео были обнародованы в субботу, 3 июня.

В частности, речь идет о трех ЗРК ТОР-2М, одном БУК-М1, трех самоходных артиллеристских установок Нона, трех БМП, двух танка, станции радиоэлектронной борьбы и фортификационных сооружениях противника.

Видео дня

Кроме того, благодаря корректировке бойцов СБУ, артиллеристы ВСУ уничтожили еще 84 единицы вражеского вооружения, в том числе семь танков, шесть Градов, 11 орудий, шесть САУ, 21 бронемашину и другую технику.

Читайте также:

Москвичка заметила «БПЛА», рассматривая ночное небо через бинокль (Фото:gorodarus) Паника нарастает: россиянка сообщила в полицию о беспилотнике над Москвой. Оказалось, что это звезда

При этом, несмотря на столь впечатляющую результативность, наиболее интересной деталью стал эпизод, который продемонстрировал феноменальную реакцию одного из украинских операторов, сумевшего увернуться от выпущенной по его беспилотнику российской ракеты.

«Один ТОР пытался сбить наш дрон-камикадзе. Но пилот сохранил дрон — в ручном режиме отвел от ракеты, а затем „захватил“ цель и догнал вражеский ЗРК, который хотел сбежать», — отметили в спецслужбе.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/1896893484020245/
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Беспилотники ЗРК Российская военная техника Дроны Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X