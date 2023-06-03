Украинский беспилотник сумел увернуться от ракеты, выпущенной из российского ЗРК ТОР-2М — видео 3 июня, 15:06 Выпустивший ракету ЗРК ТОР был в итоге уничтожен (Фото:Скриншот видео СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила об уничтожении с помощью дронов-камикадзе сразу нескольких единиц техники российских оккупантов.

Соответствующие видео были обнародованы в субботу, 3 июня.

В частности, речь идет о трех ЗРК ТОР-2М, одном БУК-М1, трех самоходных артиллеристских установок Нона, трех БМП, двух танка, станции радиоэлектронной борьбы и фортификационных сооружениях противника.

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Кроме того, благодаря корректировке бойцов СБУ, артиллеристы ВСУ уничтожили еще 84 единицы вражеского вооружения, в том числе семь танков, шесть Градов, 11 орудий, шесть САУ, 21 бронемашину и другую технику.

При этом, несмотря на столь впечатляющую результативность, наиболее интересной деталью стал эпизод, который продемонстрировал феноменальную реакцию одного из украинских операторов, сумевшего увернуться от выпущенной по его беспилотнику российской ракеты.

«Один ТОР пытался сбить наш дрон-камикадзе. Но пилот сохранил дрон — в ручном режиме отвел от ракеты, а затем „захватил“ цель и догнал вражеский ЗРК, который хотел сбежать», — отметили в спецслужбе.