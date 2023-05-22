«Ця свята людина єб*шить, щоб…». Новый флешмоб украинских военных завладел соцсетями 22 мая, 12:54 Порой контраст между службой и гражданской жизнью просто поразителен (Фото:Макогін/Twitter)

Украинцы запустили в соцсетях новый флешмоб, призванный напомнить, что зачастую военнослужащие Сил обороны, сражающимися с российскими захватчиками, — обыкновенные парни и девушки, которые были буквально выдернуты войной из своей повседневной жизни.

Его суть заключается в том, чтобы в ироническом ключе сравнивать фото защитников и защитниц до, и после начала полномасштабного вторжения РФ.

Таким образом они подчеркивают, насколько ценны все те маленькие радости гражданской жизни, которые многие воспринимают, как данность, пока не лишатся их.

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Сначала соответствующий тренд запустила волонтер и инструктор по тактической медицине Мария Назарова.

«Ця свята людина єб*шить, шоб ця гнида вела своє розгульне життя», — написала она в описании к своим фото.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Позже к военным присоединились и представители других профессий, которые также полностью отдают себя работе в тяжелых условиях военного положения.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

При этом не обошлось и без такой любимой пользователями соцсетей метаиронии.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter