Сварили уху. Во время форсирования реки рыба запрыгнула прямо в люк украинской БМП — видео

8 июня, 11:00
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Бойцы от такого приятного бонуса отказываться не стали (Фото:Скриншот видео Apocalypto321/Twitter)

Бойцы от такого приятного бонуса отказываться не стали (Фото:Скриншот видео Apocalypto321/Twitter)

Во время форсирования реки украинским военным неожиданно прилетел приятный бонус в виде рыбы.

Соответствующим видео один из защитников поделился в соцсетях.

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На опубликованных кадрах видно, как из воды выпрыгивают две крупные рыбины, одна из которых ненароком влетает в открытый люк БМП, буквально в руки бойцу, который как раз наблюдал из него за обстановкой.

Видео дня

Отказываться от такого «дара свыше» экипаж не стал, решив сварить из него очень аппетитную уху.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1666718768637046784
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные БМП Рыба Война России против Украины

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