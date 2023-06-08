Сварили уху. Во время форсирования реки рыба запрыгнула прямо в люк украинской БМП — видео 8 июня, 11:00 Бойцы от такого приятного бонуса отказываться не стали (Фото:Скриншот видео Apocalypto321/Twitter)

Во время форсирования реки украинским военным неожиданно прилетел приятный бонус в виде рыбы.

Соответствующим видео один из защитников поделился в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, как из воды выпрыгивают две крупные рыбины, одна из которых ненароком влетает в открытый люк БМП, буквально в руки бойцу, который как раз наблюдал из него за обстановкой.

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Отказываться от такого «дара свыше» экипаж не стал, решив сварить из него очень аппетитную уху.