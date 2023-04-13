Настоящая дружба. Украинский военный приручил дикого кабанчика — невероятно милое видео

13 апреля, 15:41
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Малыш следует за своим человеческим другом буквально по пятам (Фото:Скриншот видео Paul Nuss)

Малыш следует за своим человеческим другом буквально по пятам (Фото:Скриншот видео Paul Nuss)

Украинские защитники на передовой, порой, находят себе довольно необычных компаньонов.

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Так, один из бойцов ВСУ завел себе в качестве нового друга маленького дикого кабанчика, за которым теперь тщательно ухаживает, самостоятельно выкармливая его молоком.

Видео дня

https://twitter.com/nexta_tv/status/1646377169965432832

Как видно на опубликованном в соцсетях видео, малыш уже практически ручной, везде следует за своим человеческим товарищем буквально по пятам и совершенно не боится других военных.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1646493176868339712?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

При этом часто бывает и так, что животные сами находят себе компанию из числа украинских солдат, приходя к ним прямо на боевые позиции.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Животные Дикие кабаны Война России против Украины

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