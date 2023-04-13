Настоящая дружба. Украинский военный приручил дикого кабанчика — невероятно милое видео 13 апреля, 15:41 Малыш следует за своим человеческим другом буквально по пятам (Фото:Скриншот видео Paul Nuss)

Украинские защитники на передовой, порой, находят себе довольно необычных компаньонов.

Так, один из бойцов ВСУ завел себе в качестве нового друга маленького дикого кабанчика, за которым теперь тщательно ухаживает, самостоятельно выкармливая его молоком.

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Как видно на опубликованном в соцсетях видео, малыш уже практически ручной, везде следует за своим человеческим товарищем буквально по пятам и совершенно не боится других военных.

При этом часто бывает и так, что животные сами находят себе компанию из числа украинских солдат, приходя к ним прямо на боевые позиции.