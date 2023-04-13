Пока вокруг «пылает ад». Бойцы ВСУ спасли в Бахмуте сову, попавшую в беду из-за ПТУРа — видео 13 апреля, 10:41 Сова зацепилась за леску ПТУРа (Фото:Коллаж NV)

Помимо отражения бесконечных атак российских захватчиков, безуспешно пытающихся захватить Бахмут, украинские защитники находят время, чтобы помочь попавшим в беду животным.

Бойцы 127-й отдельной бригады ТрО опубликовали видео спасения совы, застрявшей в ветках дерева.

Как оказалось, птица зацепилась лапой за леску от ПТУРа, из-за чего и оказалась в ловушке.

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Освободив сову, украинские военные отпустили ее на волю, а сами продолжили защищать город от нашествия «русского мира».