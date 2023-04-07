Украинским военным пришло забавное подкрепление. Таких «бойцов» в ВСУ еще не было — видео 7 апреля, 13:04 «Подразделению» кабанчиков объяснили, что необходимости в ротации сейчас нет (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

Обустраивая свои позиции, украинские защитники довольно часто налаживают дружеские отношение с местной фауной.

Порой, это обычные бродячие псы из разоренных оккупантами сел, а иногда и более неожиданные животные, как, например, упрямый бобер, облюбовавший для себя один из окопов ВСУ.

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В этот раз на украинские позиции забрело невероятно милое «подразделение» кабанчиков, вероятно, решивших поискать себе рядом с военными какое-то пропитание.

«Привет. Тут опасно. Давайте отсюда, марш. Нету ничего. Ану, марш отсюда. Капец какой-то. Пришли к нам на позицию», — прокомментировал неожиданный визит один из бойцов, после чего снова вернулся пить кофе на свою импровизированную «мансарду».