В окопе ВСУ поселился бобер. С мнением военных по этому поводу он решил не считаться — видео 28 марта, 13:04 Бобер оказался довольно «боевым» (Фото:Коллаж NV)

В соцсетях появилось забавное видео с бобром, решившим поселиться на позициях украинских военных.

Как видно на опубликованных кадрах, животное облюбовало себе один из окопов, обустроенных ВСУ в посадке.

При этом все усилия солдат по выселению бобра провалилась, поскольку необычный сосед оказался довольно «боевым».

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Несмотря на активные попытки вытащить незваного гостя из окопа, животное продемонстрировало упрямый характер, совершенно не считаясь с мнением бойцов.