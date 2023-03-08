«Берут нас в кольцо». Бойцы ВСУ попали в необычное «окружение» — видео 8 марта, 14:08 Коровы применили весьма эффективную тактику, застав украинских военных врасплох (Фото:Скриншот видео Andrii_L1983/Twitter)

Украинские военные остаются на позитиве даже в условиях, которые к этому совершенно не располагают.

Сохраняя бодрость духа, они не упускают любого повода посмеяться, и находят вдохновение даже в самых маленьких радостях, таких как встреча с обыкновенными коровами, случайно забредшими на их позиции.

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Оказавшись в фактическом «окружении», застигнутые врасплох бойцы ВСУ решили не сопротивляться, отдавшись на милость стада.

«Это пи*дец. Они берут нас, походу, в кольцо!», — прокомментировал один из военных тактический маневр непонятно откуда взявшихся животных, которые подобрались прямо к их окопам.