«Берут нас в кольцо». Бойцы ВСУ попали в необычное «окружение» — видео

8 марта, 14:08
Поделиться:
Коровы применили весьма эффективную тактику, застав украинских военных врасплох (Фото:Скриншот видео Andrii_L1983/Twitter)

Коровы применили весьма эффективную тактику, застав украинских военных врасплох (Фото:Скриншот видео Andrii_L1983/Twitter)

Украинские военные остаются на позитиве даже в условиях, которые к этому совершенно не располагают.

Читайте также:
Украинские защитники соорудили оригинальный аттракцион из подручных средств — видео

Сохраняя бодрость духа, они не упускают любого повода посмеяться, и находят вдохновение даже в самых маленьких радостях, таких как встреча с обыкновенными коровами, случайно забредшими на их позиции.

Видео дня

Оказавшись в фактическом «окружении», застигнутые врасплох бойцы ВСУ решили не сопротивляться, отдавшись на милость стада.

«Это пи*дец. Они берут нас, походу, в кольцо!», — прокомментировал один из военных тактический маневр непонятно откуда взявшихся животных, которые подобрались прямо к их окопам.

Читайте также:
Десантники ВС РФ под Кременной боятся даже высунуться из окопа и воюют с пустотой — видео
https://twitter.com/Andrii_L1983/status/1633383796023099392
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Корова Животные Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X