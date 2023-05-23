«Это 34-й боевой выход». Фото Арестовича, отдыхающего на пляже в Тель-Авиве, взбудоражили соцсети

23 мая, 12:30
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Сам Арестович обнародованные в соцсетях кадры пока не комментировал (Фото:NV)

Сам Арестович обнародованные в соцсетях кадры пока не комментировал (Фото:NV)

В соцсетях появились фото и видео с пляжным отдыхом человека, чрезвычайно похожего на бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича.

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Как утверждалось, обнародованные кадры были сняты на днях в Тель-Авиве.

Действительно ли на них запечатлен Арестович, достоверно не известно, поскольку сам он это пока никак не комментировал, однако у пользователей никаких сомнений по этому поводу нет.

Видео дня

https://twitter.com/EuroMaydan/status/1660637631556861954

В связи с этим они возмутились его отъездом из страны в период военного положения, утверждая, что, хотя у экс-советника ОПУ и есть трое детей, что могло бы дать ему на это право, однако его старшей дочери уже исполнилось 18 лет.

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Кроме того, они также обратили внимание на моральную сторону данной ситуации, отметив, что, пока одни плавают в море и нежатся на солнце, украинские военные продолжают рисковать своими жизнями, защищая мирных граждан от российских захватчиков, и о подобном комфорте могут только мечтать.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Впрочем, нашлись и те, кто вступился за Арестовича, утверждая, что он честно заслужил свой отдых за границей, а некоторые и вовсе начали доказывать, что на самом деле на опубликованных кадрах не он.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Напомним, что нардепу Николаю Тищенко подобная поездка в Таиланд обошлась довольно дорого. После разгоревшегося скандала его уволили с должности замглавы фракции Слуга народа и исключили из партии.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Израиль Отдых Пляжи Российская агрессия Военное положение Тель-Авив Алексей Арестович Война России против Украины

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