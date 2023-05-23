«Это 34-й боевой выход». Фото Арестовича, отдыхающего на пляже в Тель-Авиве, взбудоражили соцсети 23 мая, 12:30 Сам Арестович обнародованные в соцсетях кадры пока не комментировал (Фото:NV)

В соцсетях появились фото и видео с пляжным отдыхом человека, чрезвычайно похожего на бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича.

Как утверждалось, обнародованные кадры были сняты на днях в Тель-Авиве.

Действительно ли на них запечатлен Арестович, достоверно не известно, поскольку сам он это пока никак не комментировал, однако у пользователей никаких сомнений по этому поводу нет.

Видео дня

В связи с этим они возмутились его отъездом из страны в период военного положения, утверждая, что, хотя у экс-советника ОПУ и есть трое детей, что могло бы дать ему на это право, однако его старшей дочери уже исполнилось 18 лет.

Кроме того, они также обратили внимание на моральную сторону данной ситуации, отметив, что, пока одни плавают в море и нежатся на солнце, украинские военные продолжают рисковать своими жизнями, защищая мирных граждан от российских захватчиков, и о подобном комфорте могут только мечтать.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Впрочем, нашлись и те, кто вступился за Арестовича, утверждая, что он честно заслужил свой отдых за границей, а некоторые и вовсе начали доказывать, что на самом деле на опубликованных кадрах не он.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Напомним, что нардепу Николаю Тищенко подобная поездка в Таиланд обошлась довольно дорого. После разгоревшегося скандала его уволили с должности замглавы фракции Слуга народа и исключили из партии.