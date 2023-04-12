Арестович оскорбил студентов, сорвавших его лекцию в КНЭУ. Соцсети ему ответили 12 апреля, 15:39 Пользователи поставили Арестовича на место (Фото:instagram.com/alexey.arestovich)

Скандально известный бывший советник Офиса президента Алексей Арестович обиделся на украинских студентов, из-за протеста которых была отменена его лекция в Киевском национальном экономическом университете.

Такой шаг в КНЭУ объяснили тем, что решение о его приглашении было поспешным, поскольку не учитывало позицию учащихся.

«Мы отменяем запланированную встречу, ведь решающим для нас безоговорочно есть запрос студентов, который мы услышали и в дальнейшем будем отталкиваться исключительно от него. Правление Студенческого академического совета резко осуждает приглашение одиозных спикеров, несущих угрозу консолидации украинского общества», — заявили в вузе.

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В ответ на это Арестовеч набросился на студентов с оскорблениями.

В первой части своего поста он начал рассуждать о представителях «хороброї та звитяжної нації», которые, по его словам, «сборище еб*ных ссык*нов», а потом прямо обозвал студентов «маленькими чмош…» и «комсомольцами».

В свою очередь пользователи соцсетей решили поставить медийного выскочку на место, назвав его инфомошенником.