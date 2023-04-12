Арестович оскорбил студентов, сорвавших его лекцию в КНЭУ. Соцсети ему ответили

12 апреля, 15:39
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Пользователи поставили Арестовича на место (Фото:instagram.com/alexey.arestovich)

Пользователи поставили Арестовича на место (Фото:instagram.com/alexey.arestovich)

Скандально известный бывший советник Офиса президента Алексей Арестович обиделся на украинских студентов, из-за протеста которых была отменена его лекция в Киевском национальном экономическом университете.

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Такой шаг в КНЭУ объяснили тем, что решение о его приглашении было поспешным, поскольку не учитывало позицию учащихся.

«Мы отменяем запланированную встречу, ведь решающим для нас безоговорочно есть запрос студентов, который мы услышали и в дальнейшем будем отталкиваться исключительно от него. Правление Студенческого академического совета резко осуждает приглашение одиозных спикеров, несущих угрозу консолидации украинского общества», — заявили в вузе.

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В ответ на это Арестовеч набросился на студентов с оскорблениями.

В первой части своего поста он начал рассуждать о представителях «хороброї та звитяжної нації», которые, по его словам, «сборище еб*ных ссык*нов», а потом прямо обозвал студентов «маленькими чмош…» и «комсомольцами».

В свою очередь пользователи соцсетей решили поставить медийного выскочку на место, назвав его инфомошенником.

https://twitter.com/Artstadnik/status/1646053292504494081
https://twitter.com/FreddieSeer/status/1646059351361060864
https://twitter.com/depechemodeazov/status/1646048704879644675
https://twitter.com/validoldevision/status/1646042908498198530
https://twitter.com/NadiiaBidzinska/status/1646058202499366913
https://twitter.com/Yulia02012022/status/1646089222485340163
https://twitter.com/ScythianSword85/status/1646046448843374592
https://twitter.com/DomkaArkhipivna/status/1646126236391931907
https://twitter.com/zikifa/status/1646085316288167937
https://twitter.com/NoReasonsExcuse/status/1646087279243595777
https://twitter.com/philip_ec/status/1646047049886978049
https://twitter.com/May_U_A/status/1646096207343759361
https://twitter.com/AmadeyMozart1/status/1646117226510950401
https://twitter.com/Ukroplv/status/1646112569126539265
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Киев Соцсети Студенты Вузы Провокаторы Алексей Арестович

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